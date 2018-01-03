الجماهير تثمن مبادرة الطائرة «سوبر جامبو»

أبوظبي (الاتحاد)

ثمن جمهور منتخبنا الوطني «الأبيض» مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتخصيص طائرة من طراز إيرباص A380 لنقل مشجعي «الأبيض» مجاناً إلى الكويت لمؤازرة منتخبنا الوطني في مباراته أمام منتخب سلطنة عمان الشقيقة في نهائي «خليجي 23»، معتبرين أن قرار سموه ليس بغريب في ظل حرص سموه الدائم على دعم الرياضة الإماراتية ومنتخباتنا الوطنية وفرقنا الرياضية في مهماتها الخارجية من أجل تشريف الدولة ورفع علمنا عالياً خفاقاً مع توفير كل سبل الراحة للجماهير في دعم ومؤازرة منتخبنا الوطني. وأجمعت مئات التغريدات التي اكتظ بها موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على شكر سموه على هذه اللفتة الكريمة والمكرمة الغالية، التي تجسد اهتمام سموه ودعمه الرياضة والرياضيين في كثيرٍ من المواقف والبطولات، وحرص سموه على توفير وسائل راحة الجماهير، وتذليل أي عقبات من أجل مؤازرتها لـ «الأبيض» أو أي فريق يمثل الوطن في مهمة خارجية، معبرين عن سعادتهم بما يقدمه سموه من توجيهات وآراء في مجال اللعبة، كما أن متابعة سموه نشاط كرة القدم والمنتخبات الوطنية أمر يفخر به الجميع. وفي الوقت نفسه، اعتبر كثير من المغردين أن المبادرة بمثابة فأل خير على «الأبيض»، وبشرى بتحقيق الفوز واقتناص اللقب الخليجي للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك تزامناً مع تحديد نوع الطائرة التي أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتخصيصها، وهي من طراز إيرباص A380 تعد هي الطائرة الأكبر على مستوى العالم ذات طابقين، ويطلق عليها «السوبر جامبو»، ولها طرازان الأول يتسع لـ 555 راكباً والثاني لـ 853 راكباً، بما يسمح لعدد كبير من الجماهير بالسفر ومؤازرة «الأبيض» في النهائي المرتقب. واحتفلت الناقل الوطني «طيران الإمارات» في أغسطس الماضي بمرور 9 سنوات على انضمام الطائرة من طراز إيرباص A380 إلى أسطولها الضخم من الطائرات المتنوعة، حيث تمتلك «طيران الإمارات» 96 طائرة من هذا النوع في أسطولها.

وأعلنت شركة الدار العقارية، الرائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في أبوظبي، عن تخصيص طائرة خاصة لنقل مشجعي المنتخب إلى الكويت، وتقوم شركة الدار العقارية بتغطية تكاليف الرحلة، في مبادرة منها لتسهيل حضور محبي ومشجعي المنتخب المباراة النهائية لمؤازرة «الأبيض»، وعلى جميع الراغبين في التسجيل وحجز مقاعدهم، التواصل مع الهيئة العامة للرياضة.

كما تكفل محمد بن خلف الحبتور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، بتوفير طائرتين أيضاً.

وأعلن القطب الوصلاوي سيف أحمد بالحصا رئيس مجموعة سيف بالحصا القابضة الراعي الرسمي لنادي الوصل، عن تخصيص طائرتين لنقل الجماهير، على أن تكون إحداهما خاصة بجماهير الوصل، وأوضح الوصل في بيان أنه على الراغبين بالسفر إلى الكويت من الجماهير، الحضور إلى مبنى النادي الوصل الرياضي للتسجيل.