«أسود» الكاميرون تنهي «العقدة المصرية» وتتوج باللقب الخامس

ليبرفيل (د ب أ) و(أ ف ب)

كسر المنتخب الكاميروني «العُقدة المصرية»، وتوج بلقبه الأفريقي الخامس بتغلبه على «الفراعنة» 2/ 1 أمس الأول في المباراة النهائية للنسخة الحادية والثلاثين من البطولة، والتي اختتمت بالجابون.

وأنهى المنتخب المصري «أحفاد الفراعنة» الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء المنتخب الكاميروني «الأسود غير المروضة» ليحرز الفريق هدف التعادل في الدقيقة 58 بضربة رأس من البديل نيكولاس نكولو.

توجت الكاميرون بلقبها الخامس وحرمت منتخب الفراعنة من تتويج عودته إلى البطولة بعد غياب عن نسخها الثلاث الأخيرة، بإحراز لقبه الثامن، ليكتفي المنتخب المصري بلقب «الوصيف».

وأحرزت الكاميرون اللقب الأول منذ 2002، مقلصة الفارق مع مصر التي تحمل الرقم القياسي بعدد الألقاب (سبعة) إلى لقبين، كما ثأر منتخب «الأسود غير المروضة» من خسارته مرتين في النهائي أمام مصر، الأولى بركلات الترجيح في 1986، والثانية في 2008 (1-صفر).

وتدين الكاميرون بفوزها إلى البديلين نيكولاس نكولو وفنسان أبو بكر، اللذين سجلا الهدفين، وهي المرة الأولى التي تخسر مصر نهائي كأس الأمم الأفريقية، فهي فازت في أعوام 1957,1959,1986,1998، إضافة إلى ثلاث مرات متتالية بين 2006 و2010. وفي المرة الوحيدة التي خسر فيها المصريون نهائياً أفريقياً، كانوا يشاركون تحت لواء الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا) عام 1962، وتفوقت إثيوبيا في النهائي.

وكان المنتخب المصري يمني النفس بأن يحرز في 2017، لقبه الثامن في عودته إلى البطولة بعد غياب عن النسخ الثلاث السابقة.