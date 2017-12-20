جان دورميسون.. سليل شاتوبريان

أخيرا مات جان دورميسون! وكنا نعتقد أنه لن يموت قبل الوصول إلى المئة عام. وهذا ما صرح به هو شخصيا عندما قال بكل ثقة واطمئنان: لا أعرف كيف يمكن أن أتحاشى بلوغ المئة سنة. ولكن الأعمار بيد الله. وقد شاء الله عز وجل أن يموت هذا الكاتب الشهير شاباً صغيراً في الثانية والتسعين فقط! ولكنه عاش حياة رائعة من أسعد ما يكون. وربما كان آخر كاتب سعيد بعد فولتير، ولهذا السبب فهو يتحسر بحرقة لأنه اقترب من الأجل.
كان جان دورميسون من الأثرياء جداً وينتمي إلى الطبقة الأرستقراطية العليا في المجتمع الفرنسي. وكان صديقاً للرؤساء والزعماء من جورج بومبيدو إلى جيسكار ديستان إلى ساركوزي بل وحتى ميتران.. وكان يتحدث معهم أحيانا من موقع الند للند. وكان رئيسا لتحرير أعرق جريدة فرنسية: «الفيغارو». وكان موظفاً كبيراً في اليونيسكو ومشرفاً على تحرير مجلة «ديوجين» الرصينة التي كتب فيها خيرة علماء أوروبا ومثقفيها. وكان عضوا في الأكاديمية الفرنسية منذ عام 1973. وكان، وكان.. وقد خلّف وراءه مؤلفات عديدة كافية لتخليده. وقد قرأت بعضها أو الكثير منها في السنوات الأخيرة، واستمتعت بها كل الاستمتاع. وتحدثت عن بعضها هنا على صفحات «الاتحاد الثقافي».
قبر شاتوبريان
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على أي حال لقد دنس سارتر قبره عن قصد لأنه كان يعتبره كاتباً رجعياً عميلاً للملك لويس الثامن عشر الذي حل محل نابليون. ولكن المشكلة يا مسيو سارتر هي أن الكاتب الرجعي الحقيقي أفضل من الكاتب التقدمي الهزيل. كان سارتر يعيش آنذاك مرحلته اليسارية المتطرفة. وكان يقول بأن كل مضاد للشيوعية فهو كلب!
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