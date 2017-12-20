الحقيقة لا تموت ولكن عندما تتأخر تدفع الشعوب الأثمان التطهّر في بحور النار



تاريخ النشر: الخميس 21 ديسمبر 2017 حنا عبود يمكن اتهام ذئب يعقوب بجنايات كثيرة، ولكن التهمة التي كثر فيها شهود الزور لم تثبت. فقد شهد أخوة يوسف أن الذئب افترسه، فكظم أبوه الغيظ وعاش مع الحزن المديد على فقد ولد من أعز أولاده، يفترسه القلق بين الحقيقة والتزوير. في أحايين كثيرة يوهم شهود الزور بوقوع الجناية، مع أنها لم تقع. وفي أحايين أخرى تقع الجناية ولا شهود عليها، فقد فتك قابيل بأخيه هابيل ولا شاهد عليه من البشر، وحين سمع صوت ربه أجاب «وهل أنا حارس لأخي؟». فمن الممكن تصنيع الجريمة، كما من الممكن تصنيع الشهود، وهذا ما شكل قلقاً دائماً لعلماء التاريخ. واليوم قام السياسيون بتصنيع ذئب يعقوب، فوجهوا التهمة وصولاً إلى هدف قد يعصف ببعض تراثنا، محاولين أن يجعلوا من التهم الملفقة «وقائع تاريخية»، تتسع التهمة وتضيق بحسب مقتضيات المصنّع وأهدافه، فكل آثام البشرية صبت على ذئب يعقوب الجديد، كأن الدول التي استعمرت العالم بريئة من دم يوسف، مع أنه على أيديهم أبيدت شعوب أميركا الجنوبية باسم الدين، وأبيدت شعوب أميركا الشمالية باسم التمدن، وفعلت الكولونيالية فعلها في أفريقيا بحجة «عبء الرجل الأبيض». لكن «كريستوف كولمبوس» الذي حظي بالتكريم الديني، فنصبت له التماثيل ورفعت الأعمدة، ظل بطلاً أكثر من أربعة قرون، إلى أن كُشِفت الحقائق وتبيّن أن «ذئب» يعقوب وكل شهود الثبوت كانوا شهود زور، إنما هي لعبة سياسية، فراحت الجماهير تحطم التماثيل وتقلب الأعمدة، وبات اسمه مدنساً بعد أن كان مقدساً، وصبّت عليه اللعنات من الشعوب التي غلبها على أمرها، ومن غيرها أيضاً، فلا نسمع اليوم أحداً يكيل المدائح لهذا الرجل الدموي الذي جرف مناجم الفضة في هاييتي والدومينيكان، مستغلاً السكان الأصليين، الذين كان واحدهم يعمل بلا أجر ولا طعام إلى أن يموت، لكن في أحد الأيام استيقظ كولمبوس ذات صباح، فلم ير أحداً، ولا أحد حتى اليوم عرف أين ذهب أولئك المغلوبون. إن أحداً منا لا يريد أن يحمل التهمة كل هذه المدة حتى يضع يوسف الطاس في قمح إخوته. الحقيقة لا تموت ولكن عندما تتأخر في الظهور تدفع الشعوب الأثمان. على من تدور الوقائع؟ عاد ذئب يعقوب من جديد، فاليوم يتهمون الدين (من غير البحث عن المستخدم الذي يقدم المال والسلاح والتدريب على السلاح...) بالإرهاب والتطرف، وبهذه الحجة أو تلك يبيدون شعوباً ويدمّرون مدناً ويهجّرون مواطنين... كل هذا يجري على أرض الواقع أمام أعين الجميع، بلا استثناء، وبخاصة من يدّعون حرصهم على التراث الإنساني والقيم الحضارية والحرية والديمقراطية... وبعملهم هذا يذكروننا بكولومبس. وبما أننا لا نتمكن من الحوار مع السياسيين الممسكين بهذه الحروب اللعينة، فإننا نتوجه إلى القارئ المثقف، الحريص على التراث الإنساني الحقيقي، وسوف نفترض ما لا يُفترض، وهو أن هذا القارئ لا يؤمن بدين ولا بعقيدة أو مبدأ، ولا بأي شيء غيبي... سنفترض أنه ملحد إلى أبعد ما يكون الإلحاد (وهو بهذا لا يختلف عن المؤمن المتعصب، الذي يستثني دينه أو مذهبه من أحكامه) ويرى الأديان سخافة ومشوّهة للإنسان والحياة... أظن أنه لا يوجد افتراض أبعد من هذا الافتراض. وسوف نتجه وإيّاه إلى الثقافة الإنسانية، نقطة اللقاء بيننا وبين قارئنا، لأننا معاً نقرأ المعلقات ومسرح سوفوكليس وملحمتي هومر... فنسأله من أي المنابت ظهر هذا التراث؟ أليس من الدين، أو قل الأديان القديمة؟ إن الحروب القائمة اليوم لا تكتفي بالتغير السياسي والديمغرافي... و... و... بل إنها تطيح تراثاً إنسانياً، للدين دوره الأبرز في صنعه. وهذه ظاهرة متكررة في التاريخ... وهنا الخطورة. طيور الربيع الدائم لا بد من نظرة إنصاف، حتى من الملحدين والمناوئين للدين. فتراث البشرية في معظمه، إن لم نقل بكامله، نشأ من الدين (ولا نقصد ديناً معيناً) فقد كان موجّهاً للحياة الفكرية والروحية والمادية، فالإنسان يشغله ما لا يرى أكثر مما يشغله ما يرى، فيحاول تقريب السماوي بالتجسيد، ورفع الأرضي بالتجريد، فميدانه بين ما يرى وما لا يرى. فالملحمة في أصلها أناشيد (مارشات) إعداد المحاربين، حيث تروى لهم قصص القتال وضروب البطولة من كل نوع، وهذا ما كان يريده أفلاطون في جمهوريته لخلق جيش يحمي البلاد. ونحن اليوم نفخر بالمسرح... وكل أنواع المسرح تقريباً تنبع من الدين. فالمسرح باهي السمات اليوم يعود في أصله، إلى احتفال تقديم القرابين التي كانت إنسانية أول ظهورها، ولكنها اقتصرت فيما بعد على الحيوان والنبات والمصاغ والطعام والخمر، وكان الدين اليهودي من أوائل الأديان التي حرّمت القرابين البشرية. والرسم والنحت، سواء المزهريات أو الجداريات أو التماثيل هي من الدين أو من وحي الدين. ومعظم الآلهة القديمة، خصوصاً في «الألياذة» لها تجسيد بهذه الطريقة أو تلك. وعجائب الدنيا السبع، عدا الحدائق المعلقة ومنارة الإسكندرية، إنما هي من وحي الدين. وشعر المديح وأناشيد الزفاف ووصف مشاركة الطبيعة عواطف البشر إنما نجمت عن الاحتفال الديني بالتنسيب. ووصف الطبيعة وخيراتها وسخائها، إنما نجم عن الاحتفالات الإيليزية (عيد ديمتر). والشعر الغنائي والوصفي جاء من احتفالات الرعاة في أركاديا. والرثاء نشأ من احتفالات الجنائز حيث ترفع الأناشيد من أجل غفران الخطايا، فيعدد النشيد خصال الفقيد الحميدة، عسى أن تشفع له. والموسيقى قديماً لم تكن من خارج الدين، بل الدين هو الذي ابتكر الموسيقى لتكريم الآلهة، ولرفع شكوى الناس مما يعانون في هذه الحياة، وللتعبير عن أعياد الفرح، وأعياد حزن... ومن هذه الأعياد ظهرت أنواع الشعر والبحور العروضية، بالإضافة إلى تراث الموسيقى والرقص والأناشيد المتبقية من مرحلة الصيد، والناجمة عن الحياة الواقعية المادية التي كانت أقوى من الإنسان، فاخترع السحر ليتغلب عليها... إن السحر الذي نسخر منه اليوم كان وراء الكثير من الإبداعات والطيور الخالدة. ... المزيد