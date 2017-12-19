بغداد (الاتحاد، وكالات)

أعلن مصدر قيادي كردي بإقليم كردستان أمس، اندلاع معارك بين قوات البشمركة وعناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي في سلسلة جبال قراجوخ المطلة على منطقة مخمور غرب مدينة أربيل.

وبحسب سيروان بارزاني قائد محور مخمور للبشمركة، فإن مسلحي «داعش» هاجموا مواقع البشمركة في سفوح جبال قراجوخ واندلعت معارك شرسة بين الطرفين، مضيفاً أن القوات الكردية تصدت للهجوم وأحبطته، وقد ترك التنظيم الإرهابي جثة أحد مسلحيه في ساحة المعارك.

وأكد بارزاني أن القوة المعتدية تتبع لفلول «داعش» في المنطقة وليس ميليشيا «الحشد الشعبي» كما أعلنت من قبل بعض وسائل الإعلام نقلاً عن المصادر.

من جهتها، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، أمس قرب القضاء على المجموعة الإرهابية التي تسمي نفسها «أصحاب الرايات البيضاء».

وقال المتحدث باسم العمليات العميد يحيى‏‭ ‬رسول ‬إن «القيادة ‬تمتلك ‬جميع ‬المعلومات ‬الاستخبارية ‬الدقيقة ‬عن ‬تلك‭ ‬المجموعة، ‬وتبعيتها ‬والغرض ‬من ‬تشكيلها ‬فضلاً ‬عن ‬الجهات ‬الممولة ‬لها ‬وسيتم‭ ‬الإعلان ‬عن ‬تلك ‬المعلومات ‬قريباً».

وأضاف: «أصحاب الرايات البيضاء» ماهم إلا‏‭ ‬مجموعة ‬إرهابية ‬خارجة ‬عن ‬القانون ‬لايتعدى ‬عددها ‬العشرات، ‬حاولت ‬زعزعة ‬الأمن‭ ‬والاستقرار ‬عن ‬طريق ‬استهداف ‬المدنيين ‬في ‬قضاء ‬طوز ‬خورماتو ‬بقذائف ‬الهاون‭ ‬وصواريخ ‬الكاتيوشا ‬التي ‬يتم ‬إطلاقها ‬من ‬الجبال ‬المطلة ‬على ‬القضاء»‬.