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أشاد بجهود جمعية «البيت متوحد» والجهات المشاركة في المبادرة

محمد بن زايد يلتقي الطلاب المشاركين في «رحلة الاتحاد»
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تاريخ النشر: الأربعاء 20 ديسمبر 2017

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر البحر، الطلاب المشاركين في مبادرة «رحلة الاتحاد»، إحدى مبادرات جمعية «البيت متوحد»، ترافقهم معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الطلاب على تأهلهم للمشاركة في المبادرة التي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وروح الانتماء للوطن والقيادة، واكتساب خبرات علمية وعملية تعمق معرفتهم بتراث دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنجازاتها الوطنية على مختلف الصعد.

وأعرب سموه عن سعادته باللقاء مع أبنائه الطلبة وبما يحققونه من نتائج دراسية متفوقة وتحصيل علمي عال، مشيدًا سموه بجهود جمعية «البيت متوحد» والجهات الرسمية كافة من إمارات الدولة كافة، المساهمة في مبادرة «رحلة الاتحاد».

من جانبهم، عبر المشاركون، وهم مجموعة مختارة من الطلبة المتفوقين، ويبلغ عددهم 28 طالباً وطالبة من إمارات الدولة كافة، عن فرحتهم باللقاء مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومناقشة تجاربهم وأفكارهم مع سموه، معاهدين سموه السير على النهج نفسه، ومواصلة السعي باستمرار لزيادة تحصيلهم العلمي والثقافي.

وكان الطلاب قد بدأوا رحلة الاتحاد التي تمتد لسبعة أيام، يوم الأحد الماضي، وفق برنامج زيارات مدروس لعدد من المعالم التاريخية والسياحية والثقافية والصناعية في الدولة، مثل مصانع هياكل الطائرات «ستراتا»، ومتحف اللوفر الذي افتتح حديثاً، ومدينة مصدر المستقبلية، والمجلس الوطني الاتحادي. ... المزيد
     
 

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