«الوطني الاتحادي» يقر مشروع قانون ميزانية 2018

إبراهيم سليم (أبوظبي)

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة، من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها أمس بمقره بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي، وبحضور معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع - وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018، وعلى مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/&rlm&rlm&rlm12/&rlm&rlm&rlm2016.

وتبنى المجلس خلال جلسة أمس، 3 توصيات مرتبطة بضريبة القيمة المضافة والمعاش التقاعدي وضم الخدمة وقرر رفعها إلى مجلس الوزراء، وذلك بناء على ردود وزير الدولة للشؤون المالية على أسئلة أعضاء المجلس، وتنص التوصية الأولى المقدمة من العضو د. سعيد المطوع على: «العمل على دراسة إحصاء لحساب معدل الاستهلاك والإنفاق الشهري للمواطن، ورفعها إلى مجلس الوزراء، وبناء على النتائج يتم دراسة رفع الرواتب أو تخصيص بدل ليغطي نسبة التضخم الذي سينتج عن فرض ضريبة القيمة المضافة على أن تكون الأولوية للمنتفعين من مساعدات وزارة تنمية المجتمع والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين».

وتنص التوصية الثانية التي تبناها المجلس والمقدمة من العضو حمد الرحومي على: «احتساب نسب التضخم السنوية في الدولة والعمل على تضمينها في معاشات المتقاعدين، خصوصا لمن تقل معاشاتهم التقاعدية عن 30 ألف درهم شهريا من أجل توفير الحياة الكريمة لهم». ونصت التوصية الثالثة والتي تقدم بها العضو حمد الرحومي على: «تعديل ما ورد بالبند (4) من المادة (5) في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999م في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته بشأن شروط ضم الخدمة، بحيث يمكن المؤمن عليه الذي يطلب تقسيط مبلغ ضم الخدمة من سداده على أقساط شهرية لا تجاوز ربع الراتب بشرط ألا تجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الستين».

وتحت بند الرسائل الصادرة للحكومة اطلع المجلس على رسالة بشأن توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن سؤال «ربط حصول أصحاب الهمم على المساعدة الاجتماعية براتب الأب»، حيث كان المجلس وافق في جلسته يوم 5/&rlm&rlm&rlm12/&rlm&rlm&rlm2017م على تبني توصية بناء على رد معالي حصة بوحميد &ndash وزيرة تنمية المجتمع على السؤال المقدم من العضو حمد الرحومي حول «ربط حصول أصحاب الهمم على المساعدة الاجتماعية براتب الأب» وفقاً للصيغة الآتية: «منح أصحاب الهمم الذين ليس لديهم مصدر دخل المساعدة الاجتماعية دون ربط الحصول عليها براتب الأب تلبية لاحتياجاتهم الخاصة، وتأمين الحياة الكريمة المستمرة لهم».