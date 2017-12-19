«التعاون الإسلامي» تؤكد التضامن مع السعودية

الرياض (وكالات)

دانت منظمة التعاون الإسلامي، أمس بشدة، إطلاق مليشيات الحوثي في اليمن صاروخاً باليستياً باتجاه مناطق سكنية مأهولة بالسكان بالعاصمة السعودية الرياض. وقال الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»: «إن استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة يؤكد مواصلة مليشيات الحوثي لنهجها العدائي والإجرامي الهادف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في السعودية والمنطقة، تنفيذاً لمخططات تآمرية ضد المملكة والمواطنين والمقيمين على أراضيها».

وجدد العثيمين، دعم المنظمة وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعباً، في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مشدداً على يقظة قوات الدفاع الجوي السعودي في اعتراض الصاروخ وتدميره قبل سقوطه على المناطق الآهلة بالسكان، ما منع وقوع أي خسائر.