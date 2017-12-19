البحرين: إيران تصر على الممارسات العدائية

المنامة (وكالات)
أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية في الجمهورية اليمنية صاروخاً باليستياً استهدف مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وأكدت أنه اعتداء جبان يؤكد تماماً الدور السلبي والخطير الذي تقوم به الجمهورية الإيرانية الداعمة لهذه الميلشيات الانقلابية في الجمهورية اليمنية لتقويض مساعي التوصل إلى حل سلمي وإطالة أمد الأزمة، وإصرارها على ممارساتها العدائية بتزويد جماعة الحوثي الإرهابية بالصواريخ التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة.
وأكدت مملكة البحرين وقوفها التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يحاول أن يهدد أمنها أو يمس بالسلم والاستقرار فيها، ودعمها الشديد لكل ما تنتهجه من سياسات أو تتخذه من تدابير في مواجهة كل أشكال الإرهاب ومن أجل الحفاظ على أمنها وأمن المنطقة ككل.
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