البحرين: إيران تصر على الممارسات العدائية

المنامة (وكالات)

أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية في الجمهورية اليمنية صاروخاً باليستياً استهدف مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وأكدت أنه اعتداء جبان يؤكد تماماً الدور السلبي والخطير الذي تقوم به الجمهورية الإيرانية الداعمة لهذه الميلشيات الانقلابية في الجمهورية اليمنية لتقويض مساعي التوصل إلى حل سلمي وإطالة أمد الأزمة، وإصرارها على ممارساتها العدائية بتزويد جماعة الحوثي الإرهابية بالصواريخ التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة.

وأكدت مملكة البحرين وقوفها التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يحاول أن يهدد أمنها أو يمس بالسلم والاستقرار فيها، ودعمها الشديد لكل ما تنتهجه من سياسات أو تتخذه من تدابير في مواجهة كل أشكال الإرهاب ومن أجل الحفاظ على أمنها وأمن المنطقة ككل.

وجددت مملكة البحرين التزامها الثابت بدعم الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، من خلال المشاركة ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مؤكدة على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي كل أشكال التدخل الخارجي ويضع حداً لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وذلك وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.