الحريري: الانتخابات النيابية في موعدها مايو المقبل

بيروت (وكالات)

أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن الانتخابات النيابية ستنظم في موعدها في شهر مايو المقبل، وستكون مصيرية بالنسبة لكل الأفرقاء السياسيين. وقال الحريري، إن الأهم هو أن نكمل أسلوب عملنا القائم على الديمقراطية والذي يضفي على لبنان سحره ،ويجعله معجزة صغيرة في محيط ممتلئ بالاقتتال والتفجير.

وأضاف الرئيس الحريري خلال استقباله الليلة قبل الماضية رابطة مختاري بيروت برئاسة رئيس الرابطة المختار مصباح عيدو لقد تمكنا من تجنب النيران المحيطة بنا لأن كل الأطراف السياسية، بالإضافة إلى الجيش والقوى الأمنية قامت بمسؤولياتها على أكمل وجه، وتمكنا مجتمعين من محاربة التطرف، ولكن الأساس في الاستقرار لم يكن فقط في محاربة التطرف، وإنما لأننا كلبنانيين اتخذنا قراراً بأن لا عودة إلى الماضي والتطلع دائما إلى المستقبل. وذكر بيان للمكتب الإعلامي للرئيس الحريري صدر أمس، أن الحريري أشار خلال اللقاء أن مجلس الوزراء أقر الأسبوع الماضي أحد أهم المشاريع التي تهم لبنان وهو متعلق بالنفط والغاز.