مغردون: اجتماع «العقلاء» لإنقاذ قطر من تنظيم الحمدين وإعادتها للنسيج الخليجي

دينا مصطفى (أبوظبي)

تصدرت أنباء الاجتماع المهم الذي عقده شيوخ آل ثاني، والذي يعد الأول من نوعه منذ بدء الأزمة القطرية تلبية للدعوات من أجل تضامن حكماء أسرة آل ثاني وتكاتف أبنائها للعمل على إنقاذ قطر، اهتمامات المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها «تويتر»، حيث أكد المغردون على أن الاجتماع يعكس مدى الرفض الذي يبديه عدد كبير من أفراد أسرة آل ثاني لسياسات «تنظيم الحمدين» وضرورة عودة قطر للصف الخليجي.

وفي هذا الإطار غرد الشيخ سلطان سحيم آل ثاني عبر حسابه في «تويتر»، «بفضل من الله ثم بشرفاء الرجال عقد أول اجتماع آل ثاني لإنقاذ قطر وما رأيته من حماس وعزيمة وإصرار من هؤلاء الرجال لإنقاذ بلدنا الحبيب قطر، جعلتنا نشحذ الهمم للإسراع في خلاص وطننا وشعبنا من المغتصب».

وكان الشيخ سلطان سحيم آل ثاني قد علق رداً على تغريدة أمير قطر: «نعم تذكرتم تضحيات الآباء والأجداد وانقلبتم عليها ليتكم لم تذكروها لتستمر مسيرة العطاء والوفاء، قبائل شاركت المؤسس هجرتموها فماذا بقي لتذكرونا به بعد».

أوضح المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، أن الاحتفال باليوم الوطني لبلاده مؤجل حتى طرد تنظيم الحمدين، وإنهاء الاحتلال التركي – الفارسي، مؤكداً أن بلاده بحاجة إلى رجال يملكون قرارهم. وغرد الهيل عبر حسابه بموقع تويتر قائلاً، «بالنسبة لي لا يوجد احتفال باليوم الوطني في ظل وجود تنظيم الحمدين والمحتل التركي والفارسي.. الاحتفالات مؤجلة حتى نعيد قطر إلى صوابها بعد طرد تنظيم الحمدين وشبيحتهم والمحتلين الفرس والترك».