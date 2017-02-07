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بلجيكا تحسم مواجهة ألمانيا.. وفرنسا تتفوق على اليابان

ضربة عين في كأس ديفيز
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تاريخ النشر: الثلاثاء 07 فبراير 2017

هونج كونج (د ب أ)

خسر الفريق الكندي أمام نظيره البريطاني 2/‏‏‏ 3 في كأس ديفيز للتنس بأوتاوا، وفاز كايل إدموند في المباراة الأخيرة على دينيس شابوفالوف 6/‏‏‏ 3 و6/‏‏‏ 4 و3/‏‏‏ 1، وعوقب شابوفالوف بالطرد، بعدما أصابت كرة، ضربها بشكل احتفالي، العين اليسرى للحكم أرنود جاباس الذي نقل إلى المستشفى.

وأبدى اللاعب الشاب شابوفالوف أسفه على تصرفه، وقام بزيارة الحكم في المستشفى لتقديم الاعتذار، وذلك بعد أن تعرض اللاعب لصيحات استهجان من الجماهير.

وكان فاسيك بوسبيسيل قد أنعش آمال كندا بالتعادل 2/‏‏‏ 2، إثر فوزه على دانييل إيفانز 6/‏‏‏ 4 و6/‏‏‏ 1 و7/‏‏‏ 6 (7/‏‏‏ 3) في مباراة الفردي المعكوس الأولى التي استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة، لكن إدموند حسم المواجهة في النهاية لصالح بريطانيا.

ودافع بوسبيسيل، المصنف 133 على العالم، عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» عن شافوبالوف، قائلاً: إن «ما وقع مجرد حادث. ويمكن أن يقع لأي لاعب آخر».

وحسم الفريق البلجيكي مواجهته أمام نظيره الألماني بالفوز 4/‏‏‏ 1، حيث شهدت مباراتا الفردي المعكوس فوز ستيف دارسيس على الألماني ألكسندر ميشازفيريف 2/‏‏‏ 6 و6/‏‏‏ 4 و6/‏‏‏ 4 و7/‏‏‏ 6 (10/‏‏‏ 8) وروبن بيملمانز على ميشا زفيريف، الشقيق الأكبر لألكسندر، 7/‏‏‏ 5 و6/‏‏‏ 1، وذلك بمدينة فرانكفورت الألمانية. ... المزيد
     
 

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