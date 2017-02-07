ضربة عين في كأس ديفيز

هونج كونج (د ب أ)
خسر الفريق الكندي أمام نظيره البريطاني 2/ 3 في كأس ديفيز للتنس بأوتاوا، وفاز كايل إدموند في المباراة الأخيرة على دينيس شابوفالوف 6/ 3 و6/ 4 و3/ 1، وعوقب شابوفالوف بالطرد، بعدما أصابت كرة، ضربها بشكل احتفالي، العين اليسرى للحكم أرنود جاباس الذي نقل إلى المستشفى.
وأبدى اللاعب الشاب شابوفالوف أسفه على تصرفه، وقام بزيارة الحكم في المستشفى لتقديم الاعتذار، وذلك بعد أن تعرض اللاعب لصيحات استهجان من الجماهير.
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ودافع بوسبيسيل، المصنف 133 على العالم، عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» عن شافوبالوف، قائلاً: إن «ما وقع مجرد حادث. ويمكن أن يقع لأي لاعب آخر».
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