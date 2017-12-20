نجاة مكي: أعمالي تنشّط الخيال وتستحضر المنسيّ

إبراهيم الملا (الشارقة)
تعمل الفنانة التشكيلية الإماراتية الرائدة الدكتورة نجاة مكي على توطيد صلتها باللون كحالة إشراقية متجددة، وقلقة أيضا بالمعنى الإيجابي، فمزيج الألوان المتداخل في أعمالها قد يأخذ صفة التضاد والقطع بين الكتلة اللونية الواحدة وما يجاورها من طبقات أشبه بالمنظور الأحفوري، ولكنها في مجمل ما تعرضه تسعى لإسباغ صفة التناغم والحوار والتآلف بين هذه الكتل المتضادة، متجاوزة بذلك ما يمكن نعته بالاحتشاد اللوني عند ملء فراغات وهوامش اللوحة.
ولعل استئناسها بالنحت وانشغالها المبّكر بثنائية الكتلة والفراغ، وضع لوحاتها في حيّز جمالي ينتصر للكثافة والبروز، فهي لوحات أقرب للتجريد منها للتوصيف، وهي تصدّر مكنونها الخفي كأثير بصري يلامس العين، ويتجاوزها بخفة ورشاقة حتى يصل إلى مساحات روحية مفتوحة على استعادات مرهفة، وانتشاءات مقرونة بزرقة الماء، وتجاعيد الرمل، وغموض الجبل، وبكل ما يفيض به المعنى في مسارب الدهشة، وطفولة المكان، والذاكرة الجمعية.
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وعن أعمالها الأخيرة التي لفتت الانتباه في معرض «إمارات الرؤى» في العاصمة الألمانية برلين، قالت الفنانة نجاة مكي لـ «الاتحاد» إنها قدمت ثلاث جداريات تتناول الإيقاع البصري بمختلف أنواعه وتدرجاته من خلال الخطوط والألوان واستدعاء التمايز الشكلي للتكوين الجغرافي والمناخي للطبيعة الإماراتية ما بين البحر والصحراء والبيئة الجبلية، حيث يمكن للمطلع على هذه الجداريات، كما أشارت إلى أنه يستحضر وبشكل فردي معاني وأحاسيس خاصة تربطه بهذه الألوان وبهذه البيئات كونها موصولة بمرجعيات ذهنية وبصرية قابعة في اللاوعي، وعرضها بهذا المحتوى التجريدي، كما نوّهت بمحاولته لتنشيط الخيال وربطه بما هو منسي وغائب ومتوار ذاتيا وموضوعيا أيضا.
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