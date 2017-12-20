لوحات تسبح في الحلم الأزرق

محمد نجيم (الرباط)
بعد محاورته وتفاعله بالريشة والحس الفني مع أعمال عدد من الشعراء الإسبان، يعود التشكيلي المغربي يوسف سعدون ليُقدم آخر لوحاته، في معرض كبير نظم بمدينة تطوان تحت عنوان «الحلم الأزرق».
لوحات هذا الفنان تحتفي بالجسد كعنصر جمالي وتيمة أساسية، وترتكز عليه بالخطوط والألوان، حيث الجسد الأنثوي مكوّن أساسي من مكوّنات اللوحة، وحيث الألوان تعانق الضوء والفراغات والخطوط واللطخات التي تعكس رحابة الرؤى والفلسفة الجمالية للفنان، الذي يعد من الفنانين التشكيليين الواعدين والمتميزين.
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ويضيف الحسين في كتيب المعرض: إن الجسد أضحى يشكل قضية ومادة للصراع الاجتماعي والسياسي، فهو يظهر في لوحات الفنان يوسف سعدون عصياً، متمرداً ضد كل سلطة وافدة وضد كل الممارسات العقابية التي تنتج الألم، إذ يقف واثقاً ومحتمياً بتاريخه ومتمسكاً بأصوله وجذوره، بل متفاعلاً مع النسق الثقافي والاجتماعي الذي خرج من رحمه.