سلطان القاسمي: للغة مناصرون من أصحاب الرأي والتأثير لديهم رغبة صادقة في الارتقاء بها

باريس (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجمع اللغة العربية بالشارقة، أن للغة مناصرين من أصحاب الرأي والتأثير، ولربما لا يملكون العلم المحيط بها، ولكن لديهم رغبة صادقة في مناصرتها ورفعة شأنها والارتقاء بها، ودعا إلى ضرورة تقريب مثل هؤلاء لكونهم يتمتعون بأصوات مؤثرة في اتخاذ القرارات السيادية، وحث سموه على ضرورة العمل لزيادة أعداد المنتسبين لمؤسسات ومجامع اللغة العربية.

جاء ذلك، خلال لقاء صاحب السمو حاكم الشارقة، رؤساء وكبار مسؤولي المجامع اللغوية والعلمية ومراكز اللغة العربية الأعضاء في اتحاد مجامع اللغة العربية في الوطن العربي، أمس الأول، وذلك على هامش حفل انطلاق الدورة الأولى من جائزة الألكسو - الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية واحتفالات اليوم العالمي للغة العربية التي عقدت في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» بالعاصمة الفرنسية باريس.

حيث التقى صاحب السمو حاكم الشارقة بداية الدكتور سعود الحربي المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) الذي قدم لسموه جزيل الشكر والتقدير على رعايته ودعمه للجائزة والفعاليات والأنشطة التي تدعم اللغة العربية، وتبرز اهتمامها في الأوساط المجتمعية المختلفة، وهذا ما دأبت عليه الشارقة من عمل دؤوب ومتواصل دعماً للعلم والثقافة والإبداع.

كما تبادل سموه الأحاديث حول عدد من القضايا في الشأن اللغوي وشؤون المجامع مع الدكتور حسن الشافعي، رئيس اتحاد مجامع اللغة العربية، بحضور أعضاء الاتحاد من كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية والجزائر وموريتانيا وتونس ودولة الإمارات، ممثلة بمجمع اللغة العربية بالشارقة.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة آخر تطورات المشاريع اللغوية التي يشرف عليها الاتحاد، خاصة المعجم التاريخي للغة العربية، والذي تم تشكيل لجنة خماسية لمتابعة تنفيذه بالطريقة المثلى والأسرع، كما تم إطلاع سموه على نبذة عن العروض التي قدمتها الشركات المتخصصة في مجال المدونات والأسس التي تم وضعها من أجل اختيار إحداها بما يتماشى مع متطلبات المشروع وسرعة إنجازه.

واطلع الدكتور حسن الشافعي، صاحب السمو حاكم الشارقة، على استعدادات الاتحاد لعقد اجتماعه السنوي، والذي من المزمع عقده في الشارقة للمرة الأولى في يناير المقبل، بحضور جميع الأعضاء المشاركين في الاتحاد، بالإضافة إلى الندوة العلمية التي سترافق الاجتماعات بحضور جمع كبير من أستاذة اللغة وعلمائها.

وقدم الشافعي شكره وأعضاء الاتحاد على دعوتهم للمشاركة في هذه الفعالية اللغوية الدولية، وهو ما يشكل هدفاً من الأهداف التي يسعى الاتحاد لتحقيقها، وهو إظهار ما تمثله اللغة من قوة وتميز في المنابر الدولية العالمية.حضر اللقاء، عبدالله محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة، ومحمد حسن خلف، مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، والدكتور محمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة.