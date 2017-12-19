بلغاريا.. حصاد هش لعضوية الاتحاد الأوروبي

قبل عقد من الزمن نزل البلغاريون بأعداد كبيرة إلى الشوارع ليحتفلوا بانضمام بلدهم الشيوعي السابق إلى الاتحاد الأوروبي، ووصف رئيس الوزراء البلغاري في ذاك الوقت «سيرجي ستانشيف» ما حدث بأنه «حلم تحقق»، ولم تكن نشوة الفرح تتعلق بمجرد التخلص من ميراث البلاد من كتلة الشرق، بل بأمل الالتحاق بغرب أوروبا الأكثر ثراء، وكان من شأن العضوية أن تدعم التجارة وتجلب مليارات اليوروهات في استثمارات البنية التحتية، وتعيد بلغاريا من جانبها بناء مؤسساتها السياسية وترتقي بها إلى المستويات الأوروبية، لكن بعد عشر سنوات، وفي الوقت الذي تستعد فيه بلغاريا لتولي رئاسة التكتل لمدة ستة أشهر لأول مرة، لم يمض هذا حسب ما كان مرجواً.
صحيح أن الصادرات تضاعفت وتحسنت مستويات المعيشة، لكن نمو الأجور مخيب للآمال، ودفع العمال إلى ترك أفقر عضو في التكتل. صحيح أن الأزمة المالية طويلة الأمد في التكتل لم تساعد في تحقيق الآمال خاصة في ظل تعثر اليونان في الجوار، لكن هذا ليس القصة الكاملة، فقد تحققت مكاسب كبيرة في رومانيا المجاورة التي انضمت إلى التكتل في الوقت نفسه، وتبنت إصلاحات بحماس أكبر. وترى «أوتيليا داند» من شركة «تينيو إنتليجانس» في لندن للمعلومات الاستشارية أن بلغاريا ربما ضيعت فرصة للتقدم، وأضافت: «مع الأخذ في الاعتبار مستوى النمو الاقتصادي ومستوى الأجور في بلغاريا كان يجب أن تكون تفوقت على الجميع، لكن هذا لم يحدث».
والفساد من الأسباب الرئيسية في تضييع فرص النمو. وتصنف بلغاريا باعتبارها أكثر دول الاتحاد فساداً. والقضية تؤثر على كثير من التحديات التي تواجهها بلغاريا. وما زال الاتحاد الأوروبي يراقب الهيئة القضائية وبعض الأعضاء يترددون في السماح للبلاد بدخول منطقة تشينجن بغير جواز سفر. وهناك مسعى جديد لمعالجة الفساد قبل أن تستضيف بلغاريا رئاسة الاتحاد الأوروبي في يناير المقبل، لكن المبادرات السابقة فشلت، ولا يثق محللون إلا قليلاً في أن رئيس الوزراء بويكو بوريسوف الذي شغل المنصب لفترة طويلة من السنوات العشر الماضية سيغير الأوضاع كثيراً هذه المرة، وأشار دانيال كاديك من مؤسسة «فريدريك ناومان» في صوفيا إلى «عدد المحاولات التي قمنا بها في السنوات الماضية في القضاء والإصلاحات المناهضة للفساد، لكن لم يتحقق شيء قط».
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ولا أحد يعلم من أين سيأتي الحل، ويتهم هريستو إيفانوف وهو وزير عدل سابق الحكومة بعدم الجدية في الإصلاح على مدار عشر سنوات، لكن الحزب الذي أسسه والمعرف باسم «نعم بلغاريا» هذا العام فشل في الوصول إلى البرلمان في الانتخابات في مارس، وذكر الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أن «الوضع المؤسسي لمكافحة الفساد في بلغاريا ما زال ممزقاً، ولذا يفتقد إلى الكفاءة إلى حد كبير»، وبينما انتقد الاتحاد الأوروبي رومانيا التي يراقب التكتل أيضاً تقدمها القضائي لكن رومانيا تشن حملة على الفساد منذ خمس سنوات، واعتقلت عشرات المسؤولين، وتمخضت الحملة عن الإطاحة برئيس وزراء من منصبه، وقدم البرلمان البلغاري دعماً مبدئياً في أكتوبر لمشروع قانون لمكافحة الفساد يدعم مراقبة المسؤولين العموميين ويسمح بالاستيلاء على الأصول التي تتجاوز دخل المالك المفروض عليه ضرائب، وذكر تسفيتان تسفيتانوف نائب زعيم حزب «مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا» الحاكم أن القانون يستهدف تنفيذ توصيات الاتحاد الأوروبي و«إظهار إرادة سياسية واضحة لمنع ضغوط الفساد». وجاء في رد مجلس الوزراء على أسئلة أرسلت إليه بالبريد الإلكتروني القول إنه «يعمل للتغلب على» الفقر والفساد.
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*صحفيان متخصصان في الشؤون الأوروبية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»