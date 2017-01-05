رايان رينولدز: أنا محظوظ بوجود بليك ليفلي في حياتي

لوس انجلوس (د ب أ)

كشف الممثل الأميركي رايان رينولدز أن زوجته الممثلة بليك ليفلي كان لها الدور الأكبر في تخفيف نوبات القلق التي كان يعاني منها.

وقال رايان (40 عاما) في حوار مع مجلة فارايتي «التوقعات الخاصة بقيامي بدور البطولة في فيلم «ديد بول» كانت تسبب لي معاناة». وأضاف «بليك ساعدتني في هذه المرحلة، إنني محظوظ بوجودها بجانبي حتى ألتزم بالتصرفات العقلانية».

وأوضح رايان أنه بدأ يعاني من نوبات القلق منذ أن كان في فانكوفر. وقال «نوبات القلق بدأت من نشأتي كابن لرجل شرطة صارم ورجل إطفاء وملاكم».

يذكر أن رايان ظهر في 15 ديسمبر الماضي بصحبة زوجته وابنتيهما، عندما تم منحه نجمة على ممشى المشاهير في هوليوود. ويشار إلى أنه رشح لأول جائزة جولد جلوب لأفضل ممثل عن دوره في فيلم «ديد بول».

وسوف ينافس رايان على الجائزة كل من كولين فاريل ورايان جوسلينج وهيوجرانت وجواناه هيل، في حفل يقام الأحد المقبل.