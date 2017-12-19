«الشراعية 22 قدماً» تبحر في دبي السبت

دبي (الاتحاد)

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم السبت المقبل سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً الجولة الخامسة والختامية من بطولة دبي، وذلك في إطار البرنامج الزمني وروزنامة السباقات البحرية في الموسم.

وكان النادي قد نظم أربع جولات من منافسات البطولة شهدت مشاركات قياسية وللمرة الأولى بوصول العدد إلى أكثر من 90 قارباً خاصة الجولة الأخيرة والتي حققت نجاحاً كبيراً في عدد المحامل المشاركة مما يؤكد مدى الاهتمام وارتباط أهل الإمارات بتطوير الموروث الحضاري وإحياء ماضي الآباء والأجداد.

وشهدت الجولة الأولى في البطولة تتويج القارب سالك 16 بقيادة النوخذة جمعة سهيل الطاير وفاز في الجولة الثانية القارب الشقي 96 بقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش فيما حصل القارب الوصف 2 بقيادة النوخذة محمد حمد مصبح الغشيش على المركز الأول في الجولة الثالثة وتوج القارب شمردل بقيادة النوخذة سلطان سعيد حارب بالمركز الأول في الجولة الرابعة وقبل الختامية وينتظر أن يعلن عن الفائز في الجولة الخامسة والختامية السبت المقبل.

وتواصل اللجنة المنظمة في النادي تجهيزاتها لإقامة السباق بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وقامت اللجنة ومن أجل تسهيل مهمة الملاك والنواخذة المشاركين في السباق بإعادة تسجيل جميع القوارب التي شاركت في الجولة الرابعة والتي جرت 6 ديسمبر وأخطرت المعنيين منهم بالأمر عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة.

واعتمدت اللجنة البرنامج الزمني الخاص بالسباق وحددت الثانية من بعد الظهر موعداً لانطلاقة السباق والواحدة ظهراً موعداً لتجمع القوارب في نقطة التحرك نحو عوامات خط البداية وستجري مراسم التتويج عقب نهاية السباق مباشرة وكذلك الفحص الفني على القوارب الحاصلة على المراكز من الأول وحتى العاشر في الميناء السياحي.

من جانب آخر، توجت اللجنة المنظمة في النادي وبحضور علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة النادي والمقدم علي عبد الله القصيب النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي وهزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام لبطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والذي أسدل الستار على فعالياته يوم الجمعة الماضي بإقامة سباق شوط كأس آل مكتوم.

وظفر باللقب في هذا الموسم ومن أول مشاركة قارب فريق شرطة دبي 30 التابع للقيادة العامة لشرطة دبي وبقيادة النوخذة محمد إسماعيل مشموم الفلاسي والذي جمع 8 نقاط من الجولات الثلاث، وحل في المركز الثاني القارب دبي 51 للنوخذة أحمد محمد إبراهيم المرعي برصيد 9 نقاط وقد نافس هذا القارب بقوة على الصدارة حتى الأمتار الأخيرة في الجولة الثالثة والحاسمة وحل في المركز الثالث القارب شناص 20 التابع لوزارة الشؤون الرياضية في سلطنة عمان الشقيقة وبقيادة النوخذة ماجد عامر المعمري وجمع 12 نقطة.