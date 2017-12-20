كوريا الجنوبية تطوّر شاحنة كهربائية بحلول 2019

سيؤول (د ب أ)

تعتزم وزارة التجارة الكورية الجنوبية تطوير شاحنة خفيفة حمولة طن واحد تعمل بمحرك كهربائي بحلول 2019، مع استمرار جهود تحسين البنية التحتية للبلاد في مجال محطات شحن السيارات الكهربائية.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية: إن تحالفاً يضم عدة شركات صغيرة ومتوسطة في مجال مكونات السيارات سيتولى تطوير الشاحنة الكهربائية التي تستطيع قطع مسافة 250 كيلومتراً قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطارياتها.

وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذا المشروع يعد جزءاً من جهود حكومية أكبر تستهدف زيادة عدد السيارات الكهربائية العاملة في البلاد إلى 350 ألف سيارة بحلول 2022، للحد من تلوث الهواء.

ولزيادة مدى الشاحنة الكهربائية الجديدة، تعتزم الحكومة تحسين كفاءة بطارية خلايا الوقود الثانية في السيارة مع التوسع في إنشاء محطات الشحن.

وكانت «هيونداي موتور» و«كيا موتورز كورب» التابعة لها قد طرحتا مجموعة مختلفة من المركبات الكهربائية والهجين، لكن أغلبها من فئة الشاحنات الكبيرة في السوق الذي تسيطر عليه المركبات العاملة بمحركات ديزل (سولار).

وتعهدت وزارة التجارة الكورية الجنوبية بتعزيز الاستثمارات في مجال التقنيات الأساسية للسيارات ذاتية القيادة، بما في ذلك أنظمة الرادار وتخزين البيانات والاتصالات، بهدف بدء تسيير السيارات ذاتية القيادة على الطرق الكورية الجنوبية بحلول 2020.