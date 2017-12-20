كوريا الجنوبية تطوّر شاحنة كهربائية بحلول 2019

سيؤول (د ب أ)
تعتزم وزارة التجارة الكورية الجنوبية تطوير شاحنة خفيفة حمولة طن واحد تعمل بمحرك كهربائي بحلول 2019، مع استمرار جهود تحسين البنية التحتية للبلاد في مجال محطات شحن السيارات الكهربائية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية: إن تحالفاً يضم عدة شركات صغيرة ومتوسطة في مجال مكونات السيارات سيتولى تطوير الشاحنة الكهربائية التي تستطيع قطع مسافة 250 كيلومتراً قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطارياتها.
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ولزيادة مدى الشاحنة الكهربائية الجديدة، تعتزم الحكومة تحسين كفاءة بطارية خلايا الوقود الثانية في السيارة مع التوسع في إنشاء محطات الشحن.
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وتعهدت وزارة التجارة الكورية الجنوبية بتعزيز الاستثمارات في مجال التقنيات الأساسية للسيارات ذاتية القيادة، بما في ذلك أنظمة الرادار وتخزين البيانات والاتصالات، بهدف بدء تسيير السيارات ذاتية القيادة على الطرق الكورية الجنوبية بحلول 2020.