5 مسارات رئيسية لطواف دبي 2018

مراد المصري (دبي)

كشفت اللجنة المنظمة العليا لـ«طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية» عن مسارات وقمصان الفائزين بكل مرحلة من النسخة الخامسة للحدث الذي يملكه وينظمه مجلس دبي الرياضي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ومن المقرر إقامته من 6 إلى 10 فبراير 2018.

وجاءت مراسم الكشف عن المسارات المعتمدة للسباق وقمصان الفائزين من كل مرحلة في حفل ليلة أمس الأول، جمع بين الحداثة في طريقة العرض، وروعة المكان مع إقامته في شارع المستقبل في سيتي ووك، وحضره سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والمحلي للدراجات الهوائية، نائب رئيس اللجنة المنظمة للطواف، وحريز المر بن حريز نائب رئيس اللجنة المنظمة ومدير الطواف، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة، وجمع كبير من ممثلي المؤسسات الرياضية والرعاة والمؤسسات الإعلامية المحلية والدولية.

وتزامن الكشف عن تفاصيل الحدث مع تبقي أقل من شهرين على إضاءة السباق شمعته الخامسة، وقامت اللجنة المنظمة باعتماد مسارات المراحل الخمس التي تمتد لمسافة 851 كلم وتمر في مناطق مختلفة في 6 إمارات، حيث تحمل المرحلة الأولى اسم «مرحلة نخيل» وتقام 6 فبراير من جزيرة النخلة في دبي وتنتهي في جزيرة النخلة وتمتد 167 كلم، فيما تحمل المرحلة الثانية اسم «رأس الخيمة»، وتقام 7 فبراير وتنطلق في سكاي دايف دبي، وتنتهى في رأس الخيمة لمسافة 190 كلم وتعبر ام القيوين وعجمان، أما المرحلة الثالثة فتحمل اسم «الفجيرة» وتقام 8 فبراير وتبدأ من سكاي دايف دبي وتنتهي بالفجيرة لمسافة 190 كلم، وتحمل المرحلة الرابعة اسم «بلدية دبي» وتقام 9 فبراير وتنطلق من سكاي دايف دبي وتنتهي عند سد حتا لمسافة 172 كلم، وتحمل المرحلة الخامسة اسم «مراس» وتقام 10 فبراير وتبدأ من سكادي دايف دبي وتنتهي عند منطقة سيتي ووك في دبي لمسافة 132 كلم.

وتم الإعلان عن قمصان الطواف الأربعة وهي الأزرق الذي يرتديه متصدر الترتيب العام ومقدم من بنك دبي التجاري، والأحمر الذي يرتديه متصدر النقاط في كل مرحلة وانطلاقات «السبرينت» المتوسطة، وهو مقدم من طيران الإمارات، وقميص علم الإمارات الذي يمنح لمتصدر الانطلاقات السريعة المتوسطة «السبرينت» وهو مقدم من هيئة الصحة في دبي، والأبيض الذي يرتديه متصدر ترتيب الشباب، وهو مقدم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي.