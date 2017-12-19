5 مسارات رئيسية لطواف دبي 2018

مراد المصري (دبي)
كشفت اللجنة المنظمة العليا لـ«طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية» عن مسارات وقمصان الفائزين بكل مرحلة من النسخة الخامسة للحدث الذي يملكه وينظمه مجلس دبي الرياضي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ومن المقرر إقامته من 6 إلى 10 فبراير 2018.
وجاءت مراسم الكشف عن المسارات المعتمدة للسباق وقمصان الفائزين من كل مرحلة في حفل ليلة أمس الأول، جمع بين الحداثة في طريقة العرض، وروعة المكان مع إقامته في شارع المستقبل في سيتي ووك، وحضره سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والمحلي للدراجات الهوائية، نائب رئيس اللجنة المنظمة للطواف، وحريز المر بن حريز نائب رئيس اللجنة المنظمة ومدير الطواف، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة، وجمع كبير من ممثلي المؤسسات الرياضية والرعاة والمؤسسات الإعلامية المحلية والدولية.
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وتم الإعلان عن قمصان الطواف الأربعة وهي الأزرق الذي يرتديه متصدر الترتيب العام ومقدم من بنك دبي التجاري، والأحمر الذي يرتديه متصدر النقاط في كل مرحلة وانطلاقات «السبرينت» المتوسطة، وهو مقدم من طيران الإمارات، وقميص علم الإمارات الذي يمنح لمتصدر الانطلاقات السريعة المتوسطة «السبرينت» وهو مقدم من هيئة الصحة في دبي، والأبيض الذي يرتديه متصدر ترتيب الشباب، وهو مقدم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي.
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