700 متسابق في «نصف ماراثون» أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يُنظم مجلس أبوظبي الرياضي بعد غد الجمعة، سباق نصف ماراثون للجري الذي ينطلق في السابعة صباحاً، على كورنيش أبوظبي، بمشاركة مجتمعية كبيرة تصل إلى 700 متسابق، ولثلاث مسافات رئيسية 5 و10 و21.1 كلم.

ويقام السباق بالتعاون مع شرطة أبوظبي، ودائرة النقل، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، وذلك ضمن أجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية لمجلس أبوظبي الرياضي لموسم 2017-2018، وضمن مساعي المجلس الرامية لنشر ثقافة ممارسة الرياضة، وتحقيق التواصل الرياضي لجميع الفئات المجتمعية، والعمل على رفع المستوى الثقافي والوعي بأهمية الرياضة، ودعم ممارسة فئات المجتمع لرياضة الجري.

من جهته، قال خالد القبيسي مدير مشروع رئيسي بمجلس أبوظبي الرياضي: يمثل السباق استكمالاً لسباقاتنا المجتمعية المختلفة الهادفة لتحسين نمط الحياة الصحية لأفراد المجتمع، مؤكداً أهمية هذه السباقات التي تقام في ثلاث مناطق هي أبوظبي، العين، الظفرة، والتي تعزز تواصل وتفاعل فئات المجتمع بالرياضة بألعابها ومسابقاتها كافة.

وأضاف: المجلس يولي اهتماماً كبيراً لنشر ثقافة رياضة الجري في مجتمع أبوظبي لتشجيع وتحفيز الجميع على ممارسة الرياضة وجعلها نمط الحياة الصحية.

وتابع السباق سيشهد تنافساً لمسافة النصف ماراثون 21.1 كلم، وكذلك مسافة الـ 10 و5 كلم، وينطلق من تقاطع شارعي الخليج العربي وكورنيش أبوظبي.

الجدير ذكره أن عدد المسجلين في السباق وصل حتى الآن إلى أكثر من 700 متسابق ومتسابقة، كما يتيح المجلس التسجيل في يوم السباق نفسه من الخامسة و45دقيقة وحتى السادسة و45 دقيقة صباحاً.