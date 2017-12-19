700 متسابق في «نصف ماراثون» أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)
يُنظم مجلس أبوظبي الرياضي بعد غد الجمعة، سباق نصف ماراثون للجري الذي ينطلق في السابعة صباحاً، على كورنيش أبوظبي، بمشاركة مجتمعية كبيرة تصل إلى 700 متسابق، ولثلاث مسافات رئيسية 5 و10 و21.1 كلم.
ويقام السباق بالتعاون مع شرطة أبوظبي، ودائرة النقل، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، وذلك ضمن أجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية لمجلس أبوظبي الرياضي لموسم 2017-2018، وضمن مساعي المجلس الرامية لنشر ثقافة ممارسة الرياضة، وتحقيق التواصل الرياضي لجميع الفئات المجتمعية، والعمل على رفع المستوى الثقافي والوعي بأهمية الرياضة، ودعم ممارسة فئات المجتمع لرياضة الجري.
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وأضاف: المجلس يولي اهتماماً كبيراً لنشر ثقافة رياضة الجري في مجتمع أبوظبي لتشجيع وتحفيز الجميع على ممارسة الرياضة وجعلها نمط الحياة الصحية.
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الجدير ذكره أن عدد المسجلين في السباق وصل حتى الآن إلى أكثر من 700 متسابق ومتسابقة، كما يتيح المجلس التسجيل في يوم السباق نفسه من الخامسة و45دقيقة وحتى السادسة و45 دقيقة صباحاً.