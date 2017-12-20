اقتصادية رأس الخيمة تكرم شركاءها الاستراتيجيين

رأس الخيمة (الاتحاد)

نظمت «اقتصادية رأس الخيمة» حفلها السنوي للشركاء الاستراتيجيين لعام 2017، وتم تكريم كل من ساهم في تطوير خدمات الدائرة ومبادرتها وعزز من تحقيق أهداف الدائرة الاستراتيجية، وتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمتعامل والمجتمع خلال العام الجاري.

وقد بلغ عدد الشركاء المكرمين 67 شريكاً بفئات مختلفة شملت الشركاء المحليين، والاتحاديين، والموردين، ورخص الغد، والمتعاملين الملتزمين، وأقدم الرخص في الإمارة، ومكاتب تخليص المعاملات، كما تم أيضاً تكريم شريك خاص وشريك إعلامي، وأفضل مركز تدريب.

وفي هذا السياق أثنى د. عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام الدائرة خلال كلمته في الحفل على الدور الحيوي للشركاء الاستراتيجيين، وإسهاماتهم في تحقيق إنجازات الدائرة وأهدافها ومبادراتها، مبدياً تقديره لجهودهم المخلصة وتعاونهم اللامحدود والمطلق الذي ساعد على دفع عجلة التطوير والتميز في إمارة رأس الخيمة، لافتا بأن تكريم الشركاء بنهاية كل عام هو جزء بسيط في مكافأتهم، ورد الجميل لهم على كل جهودهم معنا طيلة العام، وذكر د. النقبي بأن الدائرة تتطلع لتعزيز وتوطيد هذا التعاون مع الجميع لتحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات المقبلة.