«الهيئة» تشارك في «دوام بلا مركبات»

دبي (الاتحاد)

شاركت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في النسخة الثامنة من حملة «دوام بلا مركبات»، التي تنظمها بلدية دبي سنوياً، بمشاركة جميع المؤسسات والهيئات الحكومية في دبي، وعدد من الجهات الاتحادية في الدولة ومؤسسات القطاع الخاص بالإمارة.

وجاءت مشاركة «الهيئة» من خلال إدارة الاتصال الحكومي، التي استقل منسوبوها مترو دبي من محطة الاستاد المجاورة لمقر «الهيئة» وحتى محطة الاتحاد مقر إقامة الفعاليات في الساحة الأمامية لبلدية دبي، وقال إبراهيم عبدالملك الأمين العام لـ«الهيئة»، إن حملة «دوام بلا مركبات» تندرج ضمن أنشطة المسؤولية المجتمعية التي تهتم «الهيئة» بالمشاركة فيها بشكل فعال، معرباً عن فخره بأن تكون «الهيئة» أحد الركائز الداعمة للحملة.

وأضاف: «الهيئة» تحرص على المساهمة في توفير بيئة مستدامة في مؤسساتها كافة ومع جميع متعامليها، قد حازت مؤخراً وللمرة الثانية على التوالي على شهادة الآيزو في المسؤولية المجتمعية تقديراً لنجاحها في اعتماد أساليب مستدامة ومسؤولة في عملياتها التشغيلية.

وأوضح «حملة «دوام بلا مركبات» فرصة لتأكيد التزامها تجاه المجتمع والبيئة، مشيراً إلى أنها دعت جميع موظفيها لاستخدام وسائل النقل العام والمترو في اليوم المخصص للمبادرة».‪‬

يذكر أن موظفي «الهيئة» سبق لهم المشاركة في الدورات السابقة من حملة «دوام بلا مركبات»، وذلك من خلال استخدامهم مختلف وسائل المواصلات الصديقة للبيئة المتوافرة في أرجاء إمارة دبي كالمترو والحافلات العامة، وغيرها من أشكال النقل للوصول إلى مكاتبهم.