«الإمارات دبي الوطني» يستكمل برامج المسؤولية الاجتماعية

دبي (الاتحاد)

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن الإنجازات التي حققها في إطار المحاور الرئيسة الثلاثة التي ترتكز عليها مبادرة «عام الخير» لدولة الإمارات، والتي تشمل: «ترسيخ المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص»، و«غرس روح العمل التطوعي»، و«ترسيخ مفهوم خدمة الوطن لدى الأجيال الجديدة».

ومع قرب حلول نهاية العام، أتم «إكستشينجر»، برنامج العمل التطوعي الحائز العديد من الجوائز الذي أطلقه البنك أكثر من 26 ألف ساعة عمل تطوعي شارك فيها أكثر من 4 آلاف موظف وشريك، متجاوزاً بذلك هدفه الأوّلي المحدد عند 15 ألف ساعة لهذا العام. وتقديراً لعمله المتميز، حظي البرنامج بالتكريم خلال حفل توزيع «جوائز الخليج للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات».

وضمن محور «ترسيخ المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص»، قامت منصة البنك الشاملة «#معاً بلا حدود» #TogetherLimitless بتنفيذ عدة مبادرات استمرت طوال العام واستهدفت تعزيز دمج أصحاب الهمم في مجتمع دولة الإمارات وتضمنت: توسيع شبكة فروع البنك الصديقة لأصحاب الهمم إلى 26 فرعاً، وتوفير فرص العمل لنحو 35 من أصحاب الهمم من خلال شبكة الوظائف، وتنظيم «سباق الوحدة للجري» الذي فتح أبوابه للأطفال والكبار من مختلف الأعمار والقدرات، وعقد ندوة نقاشية حول تحويل دبي إلى مدينة صديقة وحاضنة لأصحاب الهمم بحلول عام 2020، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في القطاعين الخاص والعام بما في ذلك «المجلس التنفيذي لإمارة دبي» و«هيئة الطرق والمواصلات» و«إكسبو 2020».