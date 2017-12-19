«إحصاء أبوظبي»: ارتفاعات متفاوتة في أسعار مواد البناء خلال نوفمبر

أبوظبي (الاتحاد)
رصد تقرير مركز الإحصاء - أبوظبي، ارتفاعاً في متوسطات أسعار كل من (مجموعة مواد التسقيف) بنسبة 22.4%، وأنابيب الفينيل (بي ڤي سي( بنسبة 9.2%، ومجموعة (المواد العازلة) بنسبة 7.0% خلال نوفمبر 2017 مقارنة بأكتوبر 2017، فيما انخفضت خلال الفترة نفسها متوسطات أسعار مجموعة أنابيب الفينيل غير الملدن (يو بي ڤي سي،%7.9 ) ومجموعة الحديد بنسبة 3.0%، ومجموعة (الاسمنت) بنسبة 0.7%.
كما أورد التقرير ارتفاعاً خلال نوفمبر 2017 في متوسط أسعار مجموعة (كابلات الكهرباء) بنسبة 12.8%، ومجموعة (الخشب) بنسبة 11.9%، ومجموعة (الحديد) بنسبة %11.7 مقارنة بنوفمبر 2016، في حين انخفضت متوسطات أسعار مجموعة (الحجر الطبيعي) بنسبة 16.7%، ومجموعة (الزجاج) بنسبة 9.9% ومجموعة (العمالة) بنسبة 9.4% خلال شهر نوفمبر 2017 مقارنة بنوفمبر من العام السابق.
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