«إحصاء أبوظبي»: ارتفاعات متفاوتة في أسعار مواد البناء خلال نوفمبر

أبوظبي (الاتحاد)

رصد تقرير مركز الإحصاء - أبوظبي، ارتفاعاً في متوسطات أسعار كل من (مجموعة مواد التسقيف)‏‭ ‬بنسبة ‬22.4%، ‬وأنابيب ‬الفينيل (‬بي ‬ڤي ‬سي‭(‬ بنسبة ‬9.2%، ‬ومجموعة (‬المواد ‬العازلة) ‬بنسبة ‬7.0% ‬خلال ‬نوفمبر ‬2017 ‬مقارنة ‬ب‬أكتوبر ‬2017، ‬فيما ‬انخفضت ‬خلال ‬الفترة ‬نفسها ‬متوسطات ‬أسعار ‬مجموعة ‬أنابيب ‬الفينيل ‬غير ‬الملدن (‬يو ‬بي ‬ڤي ‬سي‭،%7.9 )‬ ومجموعة ‬الحديد ‬بنسبة ‬3.0%، ‬ومجموعة (الاسمنت)‭ ‬بنسبة ‬0.7%.

كما أورد التقرير ارتفاعاً خلال نوفمبر 2017 في متوسط أسعار مجموعة (كابلات الكهرباء) بنسبة 12.8%، ومجموعة (الخشب) بنسبة 11.9%، ومجموعة (الحديد) بنسبة %11.7 ‬مقارنة ‬بنوفمبر ‬2016، ‬في ‬حين ‬انخفضت ‬متوسطات ‬أسعار ‬مجموعة (‬الحجر ‬الطبيعي) ‬بنسبة ‬16.7%، ‬ومجموعة (‬الزجاج) ‬بنسبة ‬9.9% ‬ومجموعة (‬العمالة) ‬بنسبة ‬9.4% ‬خلال ‬شهر ‬نوفمبر ‬2017 ‬مقارنة ‬بنوفمبر ‬من ‬العام ‬السابق.

وتعد أسعار مواد البناء من المؤشرات الاقتصادية التي تشكّل مدخلاً مهماً في التخطيط والبحث في مختلف المجالات، كما يمكن استخدامها في تركيب الأرقام القياسية لقطاع الإنشاءات، وبالتالي الاستفادة منها في حساب الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.ونظراً ما تشهده إمارة أبوظبي من تطوّر عمراني ونمو متواصل في قطاع الإنشاءات فقد دأب مركز الإحصاء -أبوظبي على جمع بيانات أسعار تلك المواد بصورة منتظمة لمساعدة متّخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين على التخطيط، واتخاذ القرارات الداعمة لقطاع الإنشاءات، وغيره من القطاعات المرتبطة به.