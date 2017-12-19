البايرن ودورتموند في قمة ثأرية

برلين (أ ف ب)

يلتقي بايرن ميونيخ مع نظيره بروسيا دورتموند في الدور ثمن النهائي لكأس ألمانيا، في لقاء مواجهة ثأرية بين دورتموند حامل اللقب، والبايرن بطل الدوري في المواسم الخمسة الماضية، حيث فاز دورتموند على بايرن في عقر داره «أليانز أرينا» في نصف نهائي الكأس بنتيجة 3-2، بهدف حاسم للفرنسي عثمان ديمبيلي المنتقل إلى برشلونة الإسباني. وواصل دورتموند مسيرته في الكأس لإحراز اللقب على حساب إينتراخت فرانكفورت بنتيجة 2-1.

ويدخل بايرن بقيادة مدربه المخضرم يوب هاينكس، الدور ثمن النهائي هذا الموسم على خلفية نتائج لافتة منذ إقالة مدربه السابق الإيطالي كارلو أنشيلتوني، فالنادي البافاري فاز في 14 من مبارياته الـ15 الأخيرة، وبلغ هذا الدور بالتفوق على لايبزيج.

ويتصدر بايرن ترتيب الدوري هذا الموسم برصيد 41 نقطة من 17 مباراة، بفارق 13 نقطة عن دورتموند الذي عانى في الفترة الماضية وصام عن الفوز على مدى نحو شهرين ونصف شهر، قبل أن يحقق انتصارين بقيادة مدربه الجديد النمساوي بيتر شتويجر الذي خلف الهولندي بيتر بوس المقال في 10/‏ ديسمبر الحالي. أما دورتموند، فيدخل اللقاء بعد أيام من فوزه على ضيفه هوفنهايم بنتيجة 2-1، مستفيداً أيضاً من الأنباء الإيجابية عن تمديد عقد مهاجمه الغابوني بيار إيميريك أوباميانج حتى يونيو 2021. وقبيل المباراة الثانية بين الفريقين هذا الموسم «فاز بايرن على مضيفه 3-1 بالدوري في نوفمبر الماضي»، تبدو الأجواد مهيأة لمواجهة قوية، إذ يرغب دورتموند في العودة من الباب الكبير، فيما يأمل بايرن الحفاظ علي مكتسباته.