«كونيخو» يحلم بالعودة إلى أبوظبي



تاريخ النشر: الأربعاء 20 ديسمبر 2017 مكسيكو سيتي (د ب أ) أعلن الحارس المكسيكي المخضرم أوسكار «كونيخو» بيريز إرجاء موعد اعتزاله حتى مايو 2018، أي بعد بلوغه الخامسة والأربعين من العمر. وأوضح بيريز أن مجلس إدارة نادي باتشوكا المكسيكي الذي يلعب لصالحه، قرر تمديد تعاقده معه لموسم إضافي بعد أن فاز مع الفريق بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة. وقال بيريز عقب عودته مع فريقه إلى المكسيك قادماً من الإمارات أمس الأول، بعد انتهاء منافسات مونديال الأندية: أنا ممتن كثيراً لنادي باتشوكا ولخيسوس مارتينيز رئيس النادي، أنا سعيد للغاية. وفاز باتشوكا 4/‏‏ 1 على الجزيرة الإماراتي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في مونديال الأندية، والتي أقيمت السبت الماضي، وذلك عقب سقوطه قبل 5 أيام أمام جريميو البرازيلي بهدف نظيف في الدور قبل النهائي. وأضاف الحارس المكسيكي الذي يكمل عامه الخامس والأربعين في الأول من فبراير المقبل وأصبح بيريز أكبر لاعب يخوض منافسات مونديال الأندية: أتمنى العودة إلى أبوظبي في الموسم المقبل، في إشارة إلى رغبته في الفوز مجدداً بلقب أميركا الشمالية.