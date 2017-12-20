حاتم فاروق (أبوظبي)

فقدت شركتا ««اتصالات» و«دو» أكثر من 216 ألف اشتراك في خدمات الهاتف المتحرك (الفاتورة - الدفع المسبق) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، لتصل أعداد عملاء الشركتين إلى 19.689 مليون اشتراك مع نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بعدد اشتراكات تجاوزت الـ 19.905 مليون اشتراك في أول يناير الماضي، بحسب إحصائيات صادرة عن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات.

وكشفت الإحصائيات عن أن الأعداد الإجمالية لاشتراكات خدمات قطاع الاتصالات بالدولة (الثابت - المتحرك - الإنترنت) شهدت تراجعاً بنحو 147 ألف اشتراك خلال الأشهر العشرة الأولى من 2017، لتصل إلى 23.341 مليون مشترك في أكتوبر الماضي، مقارنة بأعداد الاشتراكات التي بلغ عددها 23.488 مليون اشتراك في أول يناير الماضي.

وزاد عدد الاشتراكات المتعلقة بخدمات الهاتف الثابت بواقع 26 ألف اشتراك خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، لتصل مع نهاية أكتوبر الماضي إلى 2.311 مليون اشتراك، مقارنة بنحو 2.285 مليون اشتراك في الأول من يناير الماضي.

أما خدمات الإنترنت، فقد شهدت ارتفاعاً خلال نفس الفترة بواقع 42 ألف اشتراك، لتصل مع نهاية أكتوبر الماضي إلى 1.339 مليون اشتراك، مقارنة بنحو 1.297 مليون اشتراك في بداية العام الجاري.