«ماجد الفطيم» تستهل مهرجان دبي للتسوق بتخفيضات %90

دبي (الاتحاد)

تستهل «ماجد الفطيم» الدورة الـ23 من «مهرجان دبي للتسوق» بتخفيضات خاطفة تصل إلى 90% وتستمر 12 ساعة، في كل مراكز التسوق التابعة لـ «ماجد الفطيم» بدبي، وهي «مول الإمارات» و«سيتي سنتر مردف» و«سيتي سنتر ديرة» و«سيتي سنتر معيصم» و«سيتي سنتر الشندغة» و«ماي سيتي سنتر البرشاء». وبعد النجاح الهائل الذي حققته تخفيضات سريعة مماثلة في الأعوام الماضية، وفي إطار تقويم فعاليات التجزئة بدبي، ستقدم المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المذكورة هذه التخفيضات حتى نفاد الكمية.

وتنطلق التخفيضات عند منتصف نهار الثلاثاء 26 ديسمبر، وتستمر حتى منتصف الليل، وسيتأهل كل من يتسوق بقيمة 200 درهم، لدخول السحب على الجائزة الكبرى وقدرها 50.000 درهم. وسيتم إعلان اسم الفائز في اليوم نفسه، عند منتصف الليل في «سيتي سنتر مردف».

وتتوافر التخفيضات الحصرية على الأزياء والمجوهرات والإلكترونيات والمستلزمات المنزلية وغيرها، ويتوقع أن تجتذب أعداداً قياسية من المتسوقين، قبيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 يناير 2018. وإلى جانب هذه التخفيضات الممتدة لاثنتي عشرة ساعة، تستضيف مراكز تسوق «ماجد الفطيم» بدبي طوال «مهرجان دبي للتسوق» فعاليات ترفيهية عائلية وتقدّم للمتسوقين جوائز قيّمة تحقيقاً لرؤية «ماجد الفطيم» المتمثلة في توفير أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم.