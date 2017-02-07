تشكيل مجلس إدارة «الفيكتوري» برئاسة حريز المر

دبي (وام)

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي قراراً بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري برئاسة حريز المر بن حريز. ونص القرار رقم (2) لسنة 2017 على عضوية كل من محمد مبارك المطيوعي نائباً للرئيس وعلي خليفة القامة المهيري وناصر محمد الشعالي وغانم خميس المري، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد. كما نص القرار على أن يتولى مجلس الإدارة مزاولة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في القرار الصادر عن رئيس المؤسسة المؤرخ في 24 فبراير 2010 بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري، وتحديد اختصاصاته، بالإضافة إلى أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من رئيس المؤسسة أو مجلس دبي الرياضي، تكون ذات علاقة بتمكين مجلس الإدارة من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به بموجب القرار. ويحل مجلس دبي الرياضي محل رئيس المؤسسة في كافة الصلاحيات المقررة له، بموجب القرار المؤرخ في 24 فبراير 2010، على أن يقوم مجلس الإدارة بحصر أموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة وتدوينها في السجلات المعتمدة لديه، وتزويد مجلس دبي الرياضي بتقارير دورية بشأن تلك الأموال. كما يتولى مجلس الإدارة توزيع المهام على أعضائه لتسهيل وتسيير الأعمال اليومية للمؤسسة ويجوز لمجلس الإدارة في سبيل أداء المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القرار الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص سواء من موظفي المؤسسة أو من غيرهم، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات مجلس الإدارة.

وحدد القرار آلية عقد اجتماعات مجلس الإدارة، على أن يرفع المجلس إلى مجلس دبي الرياضي تقريراً دورياً بنتائج أعماله وإنجازاته وقراراته وتوصياته والصعوبات والعقبات والعراقيل التي تواجهه والحلول التي يراها مناسبة لتجاوزها ليتسنى لمجلس دبي الرياضي اتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها. ويلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.