الجنيبي: «خليجي 23» محطة إعداد مهمة لكأس آسيا 2019

الكويت (الاتحاد)

أكد عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس بعثة الإمارات في «خليجي 23» أن الأبيض يدخل للبطولة باعتبارها محطة رئيسة مهمة لمشواره نحو التحضير لكأس آسيا 2019 على أرض الإمارات، وقال: «هدفنا كأس آسيا 2019، بينما كأس الخليج مجرد محطة رئيسة ومهمة في هذا المشوار نحو إسعاد الشارع الرياضي الإماراتي، وبالتأكيد سنلعب بجدية وبرغبة كبيرة في المنافسة على اللقب»

وأضاف: «هي بطولة مهمة، ومفيدة للغاية في مسيرة الإعداد للمنتخب كما تتيح للجهاز الفني التعرف على قدرات جميع اللاعبين، بالإضافة لباقي منتخبات المنطقة، وهي فرصة أمام المدرب الإيطالي لمعرفة مدى اسيتعاب اللاعبين للفكر والتكتيك الذي يسعى لتنفيذه خلال المرحلة المقبلة، وهي كلها فوائد يسعى خلفها الجهاز الفني من مشاركته بالبطولة».

ولفت الجنيبي إلى أن معنويات جميع اللاعبين في أفضل حالاتها، وقال: «هناك رغبة حقيقية لدى جميع اللاعبين من أجل تقديم مستويات مميزة بالبطولة، حيث إن عودة البطولة في هذا التوقيت يعتبر أمراً مهماً بالنسبة لكل لاعب، كما أن هناك فرحة بالمشاركة لدى جميع اللاعبين، خاصة وأنها تأتي بعد رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية، وهو ما يصب في صالح المساهمة في إنجاح البطولة بالمشاركة فيها لدعم الكرة الكويتية».

وعن استدعاء أحمد خليل ثم التراجع عن ذلك، قبل العودة واستدعاءه من جديد قال الجنيبي: «أحمد خليل يخضع لبرنامج تأهيل طبي، وفي حالة تعافيه خلال الساعات القليلة المقبلة، سيتم قيده في القائمة وتحديداً غداً، بتغيير أحد الاسماء، وهو لم يتم استبعاده تماماً من حسابات الجهاز الفني لأنه يشكل عنصر خبرة كبيرة، بالإضافة لقيمته كمهاجم يمتلك القدرة على صناعة الفارق والجهاز الفني يدرك لأهمية وجود خليل ضمن التشكيلة، لكن ما حدث أن الجهاز وضعه كاسم احتياطي، ربما لم يتعاف من الإصابة التي ألمت به مؤخراً، وفي حالة تعافيه سيدخل القائمة بالتأكيد».