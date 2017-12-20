دراسة: 85% من المستخدمين لم يشاهدوا التلفاز منذ 6 أشهر

دبي (الاتحاد)

كشفت دراسة حديثة أعدتها شركة «حدث»، أن 85% من المستخدمين لم يشاهدوا التلفاز التقليدي منذ 6 أشهر، بسبب متابعتهم للبرامج التي يفضلونها عبر منصات مثل يوتيوب، نتفليكس وشاهد، وأن 90% منهم يعتبر منصات التواصل الاجتماعي هي المصدر الرئيس للمعلومات بسبب سهولة وسرعة الحصول على المعلومات في أي وقت ومكان.

وبينت أن 92% من الفئة المستطلع آراؤها يفضلون المحتوى المرئي ويرونه أكثر جذباً مقارنة بالمحتوى المكتوب، وجاء المحتوى الترفيهي والكوميدي الأكثر جذباً لـ 67%، كما أفادت بأن موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات» هو الأكثر تفضيلاً يليه «انستجرام»، ثم «فيسبوك»، فيما خرج «تويتر» من قائمة التفضيل لدى فئة المراهقين، الذين اعتبروه معقد الاستخدام، ويقدم محتوى لايناسب طبيعة اهتماماتهم، كما وصف المشاركون الإعلانات المدفوعة على مواقع التواصل الاجتماعي بالمزعجة، حيث إنها لا تمكنهم من الاستمتاع بالمحتوى الذي يتابعونه. وأظهرت النتائج أيضاً أن 65% من المستخدمين، تتأثر قرارات شرائهم للمنتجات بالنصائح ترويج المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب الدراسة التي استطلعت آراء فئة المراهقين، الفئة الأكبر من مستخدمي وسائل التواصل الإعلامي في الإمارات والسعودية.