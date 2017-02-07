كأس مزرعة الوثبة «ثنائية» للرايحي و«هاتريك» لأوشي



تاريخ النشر: الثلاثاء 07 فبراير 2017 أبوظبي (الاتحاد) أحرز الجواد «أي اس فاتك» لسعيد محمد إبراهيم السويدي، لقب الجولة العاشرة لكأس مزرعة الوثبة لمسافة 1200 متر، والمخصص للخيول العربية الأصيلة لملاك الإسطبلات الخاصة البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم بالإضافة إلى 10 آلاف درهم للمربي، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. ومنح فوز «فاتك» المدرب علي راشد الرايحي الثنائية، والفارس تاج اوشي الثلاثية «هاتريك» حين تفوق بفارق رأس عن «ايه اف ماهر» لخالد خليفة النابودة، وجاء ثالثاً «سفينة غنتوت» لعلي ربيع الخميري، وسجل البطل 1:17:19 دقيقة. عقب ختام الشوط قام عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، رئيس لجنة سباقات السيدات والفرسان المتدربين في الاتحاد الدولي «إفهار»، وخالد خليفة النابودة، وستيفانو دانيري ممثل الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق بتقديم جوائز الفوز إلى سعيد محمد إبراهيم السويدي والمدرب علي راشد الرايحي والفارس تاج اوشي.