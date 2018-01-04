الكويت (الاتحاد)

تجاوب لاعبو منتخبنا الوطني، مع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي أطلقها في رسالة وجهها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعنوان «شكراً محمد بن زايد».

وحرص لاعبو «الأبيض» على أن يضع كل فرد منهم توقيعه، على قميص المنتخب الوطني، بوسم #شكرا_محمد_بن_زايد، تعبيراً عن حبهم للقائد وولائهم لأصحاب السمو الشيوخ، وتجديد العهد دوماً مع أصحاب السمو حكام الإمارات.

يأتي ذلك في ظل الاحتفالات التي تعم الدولة، بمناسبة إطلاق اسم «زايد» على عام 2018.

وأكد لاعبو «الأبيض»، أنهم يصطفون خلف القيادة الرشيدة، ويأملون أن يوفقوا في لقاء يوم غدٍ أمام المنتخب العُماني، بالتتويج بلقب كأس الخليج، حتى يعود «الأبيض» لمنصات التتويج من أجل بداية مرحلة إعداد وتحضير لمسيرة طويلة حتى بلوغ نهائي كأس آسيا يناير المقبل والمنافسة على اللقب.