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سلطان بن زايد يشهد المنافسات ويتوج الفائزين في اليوم التاسع للمهرجان التراثي

«القادمة» تكسب «العمالقة» و«الجزيرة» تتصدر «الجماعة الذهبي»
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تاريخ النشر: الثلاثاء 07 فبراير 2017

سويحان (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، أمس، في ميدان سباقات الهجن بسويحان فعاليات ومنافسات اليوم التاسع من «مهرجان سلطان بن زايد التراثي الـ 11»، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات ومركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام حتى مساء السبت المقبل.

وتوّج سموه، بحضور الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، الفائزين بالمراكز العشرة الأولى للفترة الصباحية في مسابقة المزاينة للشوط الذهبي المفتوح شوط العمالقة لفئة عزّب، حيث ظفرت «القادمة» لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان باللقب، وحلت ثانية «الواعية» لمحمد عايض القحطاني، وجاءت ثالثة «مشكورة» للشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وحلت رابعة «هجمة» لعبدالله أحمد خليفة طوار الكواري، وجاءت خامسة «حكمة» للشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وحلت سادسة «وحش» للشيخ محمد بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وجاءت سابعة «سلهودة» للشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وثم ثامنة «غزيل» لعلي راقع محمد الأحبابي، وتاسعة «حشمة» للشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، فيما جاءت عاشرة «منوه» لراشد محمد صالح الراشدي.

كما توّج سموه الفائزين بالمراكز العشرة في شوط الجماعة الذهبي فئة عزّف، حيث فازت «الجزيرة» لراشد علي بالنص المنصوري بالناموس، وحلت ثانية «نقوة» لعلي سالم عبيد بن ونيس الكعبي، وثالثة «منصورة» لعلي راقع محمد الأحبابي، ورابعة «وفاء» للقطري لمبارك عبدالله مبارك ضابت الدوسري، وخامسة «القشامية» لعبدالله أحمد خليفة طوار الكواري، وسادسة «الشيخة سلطانة» لعبدالله أحمد خليفة طوار الكواري، وسابعة «شهبارة» لراشد علي بالنص المنصوري، وثامنة «تحذير» لمبارك عبدالله مبارك ضابت الدوسري، وتاسعة «سمحة» لمحمد سيف بن دايل الجفالي النعيمي، وفي المركز العاشر «صوغة» لراشد علي النص المنصوري.

وتوج سموه الفائزين بالمراكز العشرة الأولى لشوط التلاد لفئة عزّب، حيث حصدت «الثريا» الناموس والسيارة، وحلت ثانية «أفعال» لسلطان علي بن هياي المنصوري، وثالثة «الحذرة» لحمد سالم خلفان سندية المنصوري، ورابعة «الشاهينية» لسالم حمد سالم خلفان سندية المنصوري، وخامسة «إسعاف» لحمد مبارك بالنص المنصوري، وسادسة «الذيبة» لراشد ناصر إدغام غانم النعيمي، وسابعة «غنايم» لمسفر محمد عايض علي القحطاني، وثامنة «ريمة» لمحمد سالم أبو مقيريعة المنصوري، وتاسعة «سمحة» لمحمد بن طهميمة بن عنوده العامري، وعاشرة «السعدية» لمبارك عبدالله مبارك ضابت الدوسري.

وهنأ سمو راعي المهرجان الفائزين، مؤكداً لهم أن وسائل الدعم كافة متواصلة لتطوير هذه الرياضة والمحافظة على تقاليدها الأصيلة، كما استمع سموه من الفائزين إلى شرح تفصيلي عن إبلهم الفائزة من حيث أصالة السلالة، مؤكدين لسموه أن نجاح المهرجان هو هاجسهم الأول قبل الجوائز والمراكز، وأنهم سيتواصلون مع المنافسات حتى اللحظة الأخيرة من أجل إنجاح المهرجان الكبير في حجمه وسمعته العالمية الطيبة، وتأكيد دورهم في إحياء رياضة الآباء والأجداد. ... المزيد
     
 

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