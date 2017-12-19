محمد بن زايد ووزير الدفاع الكندي يبحثان جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، في مجلس سموه في قصر البحر، معالي هارجيت ساجان وزير الدفاع الوطني الكندي الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سموه بوزير الدفاع الوطني الكندي، وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا، وسبل تطويرها وتنميتها، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

واستعرض الجانبان مجالات التنسيق بين البلدين في عدد من الشؤون العسكرية والدفاعية، وتبادلا وجهات النظر حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الراهنة في المنطقة وتطوراتها، وجهود البلدين في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

حضر مجلس سموه، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وعدد من الشيوخ وفهد سعيد الرقباني سفير الدولة المعين لدى كندا ومسعود حسين سفير كندا لدى الدولة.