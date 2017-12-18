«يوم غضب» احتجاجاً على زيارة بنس غداً

رام الله (د ب أ)

دعا المجلس الثوري لحركة «فتح»، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، إلى إعلان يوم غد الأربعاء «يوم غضب فلسطيني عربي عالمي» ضد زيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس للمنطقة.

واعتبر المجلس الثوري، عقب اجتماعه في رام الله، أن الإدارة الأميركية «أصبحت شريكاً أساسياً للاحتلال الإسرائيلي في اضطهاد الشعب الفلسطيني بفعل سلوكها وقراراتها المساندة للاحتلال»، وقال البيان إن واشنطن «عزلت نفسها عن المجتمع الدولي باختراقها الفاضح للاتفاقات والقرارات الأممية وقواعد القانون الدولي». ودعا المجلس الثوري لفتح إلى تصعيد الاحتجاجات الشعبية الفلسطينية ضد القرار الأميركي، وضرورة التحاق كافة القطاعات بالتظاهرات والمسيرات والفعاليات الوطنية.