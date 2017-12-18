كاميرات مراقبة إسرائيلية بمحيط «باب العمود»

رام الله (وام)

نصبت طواقم تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، كاميرات مراقبة حديثة في محيط باب العامود بالقدس المحتلة. وتُضاف الكاميرات الجديدة إلى عشرات الكاميرات التي نصبتها أجهزة أمن الاحتلال وسط القدس المحتلة، خاصة في المنطقة الممتدة من حي المصرارة وباب العامود وشارع نابلس، مروراً بشارع السلطان سليمان، ووصولاً إلى باب الساهرة وشوارع صلاح الدين والرشيد والزهراء.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الاحتلال شوّه الطابع التاريخي لمنطقة باب العامود، من خلال سلسلة إجراءات، منها نصب حاجز عسكري ثابت على البوابة، ونشر عناصر من وحداته الخاصة، فضلاً عن نصب الكاميرات بعد اقتلاع أشجار معمرة في محيط باب العامود.