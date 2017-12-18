محمد الشرقي يشهد ختام بطولة الفجيرة لجمال الخيل

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية المكانة التي بلغتها الإمارات في ميادين المنافسة العالمية والعربية الخاصة بعالم الخيل والفروسية، مثمناً الدعم الكبير الذي تلقاه هذه النوعية من الرياضات ومهرجاناتها من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، منوهاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لإنجاح البطولات التي تحتضنها الإمارة، وتوفير كل السبل اللازمة لتنظيمها وفق أعلى المستويات العالمية.

جاء ذلك، خلال حضور سموه مساء أمس، يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، ختام فعاليات النسخة الثالثة لبطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة التي تشهدها البطولة، والتطور الذي يطرأ عليها دورة بعد أخرى، ساهما في تعزيز مكانتها ضمن أبرز الأحداث الرياضية التي تقام في دولة الإمارات، بوصفها ملتقى سنوياً جامعاً لمحبي الخيول ورياضاتها.

ووجّه سموه الشكر إلى المشاركين ومنظمي البطولة لدورهم في إبراز جمال الخيل العربية الأصيلة، والتي تعد جزءاً أصيلاً من تراثنا العربي الخالد.

حضر الحفل الختامي للبطولة، الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، وعصام عبدالله مدير جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، ومحمد التوحيدي المشرف العام لمربط دبي، وعبدالعزيز المرزوقي المدير العام لمربط دبي، وشريف العوضي مدير المنطقة الحرة بالفجيرة، وحمدان الكعبي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وعلي مصبح الكعبي مدير البطولة، بالإضافة إلى عدد كبير من الملاك، وجمهور غفير من عشاق الفروسية.