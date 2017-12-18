التحالف وبغداد ينفيان صحة أنباء اعتقال البغدادي

عواصم (وكالات)

نفى التحالف الدولي بقيادة واشنطن، أمس صحة الأنباء الواردة بشأن اعتقاله زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبوبكر البغدادي، مشدداً على «عدم معرفته» بمكان وجوده.

ورد مكتب الشؤون العامة التابع للتحالف على سؤال حول صحة تقارير تشير لاعتقال البغدادي بالقول، «هذه الأنباء للأسف غير صحيحة»، متابعاً «التحالف لا يعرف حتى الآن موقع وجود الإرهابي المعروف بأبو بكر البغدادي، كونوا متأكدين بأنه إذا عُرف مكانه فإنه سيكون مقتولاً، أو محتجزاً، بانتظار محاكمته بتهم جرائم حرب».

من جهة أخرى، نفى مصدر مقرب من الحكومة العراقية، أمس صحة التقارير المتواترة عن مصير البغدادي، بما فيها التقرير التركي الأخير الذي أشار إلى اعتقاله على يد قوات أميركية واحتجازه في قاعدة عسكرية بالحسكة.

وكانت صحيفة «يني شفق» التركية، المقربة من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، نقلت عن مصادر سورية لم تسمها أمس الأول، إن البغدادي اعتقل على يد قوة أميركية في العراق ونقل سراً إلى القاعدة الأميركية بالحسكة السورية.

وبدوره، أعلن الكرملين أمس، أنه لا تملك معلومات بشأن احتجاز زعيم تنظيم «داعش»، وبالتالي لا يمكنه التعليق على النبأ.

وفي وقت سابق أمس، أفاد مفوّض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في العراق هيثم أبو سعيد، بصحة نبأ اعتقال الإرهابي البغدادي على يد قوة أميركية، مضيفاً أنه محتجز حالياً في قاعدة «بادية تي 2» قرب البوكمال بمحافظة دير الزور شرق سوريا. وأبلغ المسؤول موقع «شفق نيوز» بالقول، «البغدادي اعتقل بتاريخ 18 أبريل الماضي، بعملية إنزال نفذتها فرقة كوماندوز أميركية تضم 50 فرداً» مشيراً إلى كشف هذا الخبر في وقت سابق، لكن «الكل لم يشأ تصديق بذلك».