أزمة مقاطعة قطر تستمر لسنوات

أحمد مراد (القاهرة)
رأت الباحثة في العلوم السياسية منى سليمان، أن مستقبل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أصبح رهن مصير الأزمة القطرية التي لا يرجح حلها في القريب، نظراً لتعنت الدوحة المستمر، وإصرارها على سلوكها الخارجي المهدد لدول المجلس، متوقعة أن تستمر الأزمة لسنوات أخرى حتى تعدل الدوحة من سلوكها.
وشددت في ورقة بحثية على ضرورة أن تعمل الدول الخليجية المؤثرة، السعودية والإمارات، على تعزيز تحالفهما الاستراتيجي من جهة، ومع دول عربية مؤثرة كمصر لمواجهة التهديدات الأمنية المتصاعدة للأمن القومي الخليجي والعربي من جهة أخرى.
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وحددت 3 سيناريوهات لمستقبل مجلس التعاون، هي:
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