إطلاق نار داخل قاعدة أميركية في بريطانيا واعتقال شخص

لندن (أ ف ب)

أعلنت الشرطة أن اطلاق نار سجل أمس داخل قاعدة جوية أميركية في سوفولك في شرق انكلترا، وتم على الإثر اعتقال رجل.

وقالت الشرطة في تغريدة إنها تعاملت مع «حادث كبير في قاعدة ميلدنهال التابعة لسلاح الجو» المتخصصة في التزويد بالوقود في الجو، وطلبت من السكان «تجنب منطقة» الحادث التي فرضت عليها طوقا أمنيا.

وأعلنت الشرطة في وقت لاحق أن «العاملين في القسم الأميركي أطلقوا النار وتم اعتقال رجل. وهو يعاني من جروح ورضوض. ولم يصب أي شخص آخر بجروح نتيجة هذا الحادث».

وأفاد مصدر حكومي أن سيارة حاولت اقتحام نقطة عند مدخل القاعدة، واعتقل شخص إثر ذلك، وأوضح هذا المصدر الحكومي في موقعه على الإنترنت، أنه تم إقفال المنطقة عند الساعة 13،00 ت غ «إثر ورود تقارير عن اضطرابات في القاعدة». وعادت القاعدة وفتحت أبوابها في الساعة 14،35 ت غ، حسبما أعلن متحدث فيها لوكالة فرانس برس مؤكدا اعتقال شخص وبأن لا جرحى هناك.