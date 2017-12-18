الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في باكستان

أبوظبي (وام)

أدانت دولة الامارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة بمدينة كويتا جنوب غرب جمهورية باكستان الإسلامية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أمس، تضامن دولة الإمارات مع باكستان، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذا العمل الإجرامي الخبيث، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار.

وجددت الوزارة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق، وأياً كان مصدره ومنطلقاته.. معربة عن بالغ التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي.

وأعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا التفجير. وجدد مصدر مسؤول بالخارجية السعودية التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة ضد الإرهاب والتطرف.. مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا وجمهورية باكستان الإسلامية، حكومة وشعباً مع الأمنيات للجرحى بالشفاء العاجل. كذلك، أدانت مصر الهجوم الإرهابي.

وأعرب بيان لوزارة الخارجية المصرية أمس الأول، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنياً سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكداً وقوف مصر، حكومة وشعباً مع حكومة وشعب باكستان في مواجهة الإرهاب. كما دعا البيان إلى تكاتف الجهود الدولية من أجل القضاء على ظاهرة الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف.