الصومال: اعتقال وزير سابق ومقتل 5 حراس

مقديشو (رويترز)

اعتقلت قوات الأمن الصومالية وزيراً سابقاً من المنتقدين بشدة للحكومة بعد اشتباك مع حراسه خلال مداهمة منزله أثناء الليل، وكان عبد الرحمن عبد الشكور مرشحاً في الانتخابات التي أجريت في فبراير وفاز بها الرئيس محمد عبد الله محمد.

وقال عبد العزيز علي، وهو متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي، للصحفيين إنه تم إلقاء القبض على عبد الشكور بتهمة الخيانة من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. كما امتنع المتحدث عن التعليق على تقارير بأن خمسة من حراس عبد الشكور قتلوا وأنه أصيب بجروح طفيفة أثناء المداهمة.

وقال المتحدث «ألقي القبض على الوزير السابق وفقا للقانون بمقتضى مرسوم من النائب العام ووزير الأمن الداخلي.

واتهم بالخيانة، واشتبك حراسه مع قوات الأمن».