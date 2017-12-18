الشاهد يرفض استقالة وزراء «آفاق تونس»

تونس(رويترز)

رفض رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أمس قبول استقالة وزراء ينتمون إلى حزب «آفاق تونس» الليبرالي الاجتماعي بعد قرار الحزب الانسحاب من الحكومة الائتلافية.

وقال الشاهد «حكومة الوحدة الوطنية التي جاءت بمبادرة من رئيس الجمهورية واتفاق قرطاج لا تقوم على قاعدة المحاصصة الحزبية وإنما على تجميع كفاءات وطنية من مختلف العائلات السياسية حول أهداف وثيقة قرطاج لمواجهة التحديات التي تعرفها البلاد». وأضاف أنه لا يرى «أي موجب لإعفائهم من مناصبهم خاصة بعد تأكيدهم لما ورد في بيانهم تمسكهم بأهداف وثيقة قرطاج وفلسفة حكومة الوحدة الوطنية» ،موضحا أنه قرر «الإبقاء عليهم في مسؤولياتهم لأن مصلحة البلاد والدولة فوق المصالح والحسابات الضيقة للأحزاب». كان 4 وزراء من حزب آفاق تونس قدموا أمس طلبا لرئيس الوزراء لإعفائهم من مناصبهم.