محمد صلاح (رأس الخيمة)

أبرمت مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب وبنك رأس الخيمة الوطني مذكرة تفاهم لتقديم خدمات تمويلية بأسعار تنافسية لأصحاب المشاريع من أعضاء المؤسس.

وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود الرامية لتوفير الحلول التمويلية لمشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة، ومن مبدأ تعزيز الشراكة المؤسسية واستناداً إلى استراتيجية مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب الرامية إلى تعزيز التعاون مع الجهات الأخرى.

وأوضح يوسف محمد إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، أن هذه الاتفاقية تأتي تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في الدولة بمساهمة القطاعين العام والخاص في دعم مشاريع الشباب المواطن للنهوض والمساهمة في الاقتصاد الوطني، وبهدف توفير حلول تمويلية بأسعار منافسة لتمكن مشاريع الشباب أعضاء المؤسسة من تمويل احتياجات مشاريعهم، والاستفادة مما يقدمه بنك رأس الخيمة الوطني من خدمات تلبي حاجات بيئة الأعمال وخاصة مشاريع الشباب.

وأضاف: المؤسسة ومنذ إنشائها حتى الآن ضمت في عضويتها 582 عضواً من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن هذه المشروعات باتت تمثل حالياً نحو 85% من مجموع المشروعات القائمة بالدولة، مشيراً إلى أن 500 مشروع من مشروعات أعضاء المؤسسة موجودة حالياً في السوق وتعمل بكفاءة بالتعاون مع الجهات الحكومية التي ساهمت بشكل كبير في دعم هذه المشروعات عبر تخصيص جزء من مشترياتها لتلك المشروعات.

وتابع: لدينا في الوقت الحالي 300 مشروع مستمرة في السوق من مشروعات الشباب التي بدأت أعمالها في عضوية المؤسسة، وهناك 190 من أصحاب هذه المشاريع يتلقون الدعم من المؤسسة في المجالات الصناعية والخدمية والمهنية.

وبين أن 55% من المشروعات المسجلة بالمؤسسة هي مشروعات مهنية و42% تجارية و2% مشروعات صناعية و1% مشروعات زراعية.

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، إن دعم مشاريع الشباب خيار استراتيجي، يوليه مجلس إدارة البنك أهمية خاصة، ويضعه على قائمة أولوياته، وذلك لتعزيز قدرات وخبرات الشباب الإماراتي.

وأفادت مريم الكيبالي، مدير مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، بأن المؤسسة تسعى وبشكل مستمر إلى عقد شراكات استراتيجية من شأنها تقديم قيمة مضافة تعود بالنفع على مشاريع أعضائها .