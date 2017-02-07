ناقلات الشرق الأوسط تنفق 25.7 مليار درهم سنوياً على صيانة وإصلاح الطائرات

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تنفق الناقلات الجوية في الشرق الأوسط نحو 25.7 مليار درهم (7 مليارات دولار) سنوياً على صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات بحلول عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.3%، بحسب شبكة أفييشن ويك، في حين تبلغ قيمة أعمال سوق التجهيزات الداخلية للطائرات نحو 25.3 مليار درهم (6.9 مليار دولار).

ووفقاً لتقارير دولية متخصصة في صناعة الطيران، تعتبر منطقة الشرق الأوسط ثاني أسرع سوق لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات نمواً في العالم، كما تستحوذ مع الأسواق الصينية والهندية على نسبة 27.3% من الطلب العالمي للتجهيزات الداخلية للطائرات بحلول عام 2020.

ولأهمية هذا القطاع، تستضيف دبي غداً معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات (MRO) ومعرض التجهيزات الداخلية للطائرات في الشرق الأوسط، بمشاركة 300 شركة محلية وعالمية ستقوم بعرض منتجاتها وقدراتها المتقدمة لأكثر من 4500 زائر تجاري متوقع، منهم ممثلون عن 100 شركة طيران، في مركز دبي التجاري العالمي.

وقالت ميشيل فان أكيليجين، المديرة التنفيذية لشركة فيرز اند اكزيبيشنز ايروسبيس المُنظمة للحدث: «حقق معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات (MRO) ومعرض التجهيزات الداخلية للطائرات في الشرق الأوسط ((AIME نمواً متواصلاً عاماً تلو آخر منذ انطلاقة الحدث، وتمثل دورة العام الحالي امتداداً لهذا النمو. ولقد لاحظنا اهتماماً متزايداً من قبل العارضين ومن الناقلات التي تشتري المنتجات ببرنامج شركات الطيران المشترية، الذي يضيف قيمة حقيقية لتجربة المعرض لجميع المشاركين».