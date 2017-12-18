حلمي النمنم يشيد بدعم حاكم الشارقة للثقافة المستنيرة

الشارقة (الاتحاد)

استقبل بيت الشعر بالأقصر، أمس الأول الأحد، وزير الثقافة المصري حلمي النمنم، والدكتور حاتم ربيع أمين المجلس الأعلى للثقافة، في زيارة ثقافية لبيت الشعر ولشعراء ومثقفي الأقصر.

في البداية قام الوزير بجولة تفقد فيها بيت الشعر مشاهداً التوسعة الجديدة للبيت، حيث تم إلحاق قاعة كبيرة للمؤتمرات والأنشطة تتسع لأكثر من مائة مشاهد، ثم تم عرض فيلم تسجيلي عن أنشطة بيت الشعر بالأقصر بعد مرور عامين على افتتاحه تضمن ملخصاً لأهم النشاطات والفعاليات.

وقد استمع النمنم لعدد من الشعراء الحاضرين.

وفي الختام، استمع الحاضرون لكلمة حلمي النمنم التي أكد فيها أن الأقصر غنية بالشعر والشعراء، وأنها تستحق أن تكون عاصمة دائمة للثقافة، ثم استطرد قائلاً: ابتداءً لا بد أن نحيي صاحب السمو حاكم الشارقة على هذا الدعم الجميل للمؤسسات الثقافية وحرصه الدائم على الاهتمام بالثقافة المستنيرة باعتبارها الجسر المتين الذي يعزز الروابط والصلات الحضارية بين أبناء أمتنا ومع سائر شعوب العالم.