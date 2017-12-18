«الجنائية الدولية».. هل تنقذ نفسها؟

ثيري كروفليير*

في الشهر الماضي، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقين، بما في ذلك تحقيق حساس في أفغانستان، والآخر متعلق بميانمار. غير أن المحكمة تجد نفسها الآن في مأزق. وفي 20 نوفمبر، وبعد 11 عاماً طويلة من إجراء «فحص تمهيدي»، طلبت «فاتو بنسودا»، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، رسمياً تفويضاً للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان، يعتقد أنها ارتكبت منذ عام 2003، بعد الغزو الأميركي للبلاد.

وتعد هذه خطوة مثيرة للجدل: فأفغانستان تدرك اختصاص المحكمة، ولكن الولايات المتحدة لا تدرك ذلك، ومن المتوقع أن تحقق المحكمة الجنائية الدولية في الأفعال التي ارتكبها الجنود الأميركيون وموظفو وكالة الاستخبارات المركزية، إلى جانب بعض ممارسات «طالبان» وقوات الأمن الوطني الأفغانية.

وكانت المحكمة مثيرة للجدل منذ لحظة إنشائها في عام 1998: فقد عارضت بعض الدول الكبرى، ومن بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا، معاهدتها التأسيسية (نظام روما الأساسي). ومنذ ذلك الحين، تتعرض المحكمة الجنائية لهجوم متكرر بسبب بطئها الشديد، وانسجامها الزائد مع مزاج الدول القوية، إلى جانب عدم فعاليتها أيضاً وإهمالها. وكانت هذه المحكمة تلاحق فقط الأفارقة، وتتهم على الأكثر عدداً قليلاً فقط من المدعى عليهم في كل من التحقيقات الثمانية الملموسة التي أجرتها، ولم تؤكد سوى أربع إدانات لا غير، وحتى تحقيقاتها كانت فاسدة أيضاً بحسب المنتقدين.

وفي شهر نوفمبر، كشفت المدعية العامة أيضاً أنها فتحت تحقيقاً في الجرائم المرتكبة في بروندي منذ أبريل 2015 من قبل عملاء للدولة وجناح الشباب في الحزب الحاكم هناك. وبعد يومين من السماح لقضاة المحكمة الجنائية بإجراء التحقيق، أصبحت بروندي هي أول دولة تنسحب رسمياً من المحكمة. وهناك أمل ضئيل في تحقيق نتيجة ملموسة في هذا الصدد.

ولا جدال في حقيقة أن هناك جرائم ارتكبت في أفغانستان. وقد كتب في هذا السياق مكتب المدعية العامة أن حركة «طالبان» قادت «حملة ممنهجة وواسعة النطاق من الترهيب، والقتل المستهدف وخطف المدنيين» الذين تعتقد أنهم يعارضونها، بينما أظهر الجيش والشرطة الأفغانيان «أنماطاً ممنهجة من التعذيب والمعاملة القاسية» لسجناء الحرب، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي. وهناك مزاعم بأن بعض مثل هذه الأعمال كان أيضاً متعلقاً بعملاء وجنود من الولايات المتحدة، ولاسيما في عامي 2003 و2004.