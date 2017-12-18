محمد بن زايد يستقبل فريق أبوظبي بطل العالم لزوارق «الفورمولا-1»

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فريق أبوظبي الفائز ببطولة العالم لزوارق الفورمولا-1، يرافقهم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.

وقدم سموه تهانيه لأعضاء الفريق على هذا الإنجاز العالمي، متمنياً لهم التوفيق والنجاح ومواصلة حصد الألقاب العالمية.

الجدير بالذكر أن أبطال فريق أبوظبي للزوارق السريعة، فازوا بثلاثة ألقاب في بطولة العالم للفورمولا- 1 في الجولة التي أقيمت في بحيرة خالد في إمارة الشارقة، حيث حصد الفريق صدارة الترتيب العام، وبطولة السرعة، وأسرع متسابق.

وضمت زوارق الفريق كلاً من زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي، وزورق أبوظبي 7 بقيادة راشد القمزي، وزورق أبوظبي 6 بقيادة أليكس كاريلا.